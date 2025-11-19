رسول اشرفیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع دورههای کوتاهمدت هوای گرم در ارتفاعات البرز شمالی اظهار داشت: پدیده فان یا بادهای گرمشی که در منطقه شناخته شده است، معمولاً در نیمه دوم سال رخ میدهد و میتواند موجب بروز آتشسوزیهای لکهای در جنگلهای شمال کشور شود.
به گفته وی، این بادهای گرم با ایجاد جریان هوای داغ در دالانهای ارتفاعی، بهویژه در مناطق میانبند و بالابند، گاهی موجب فعال شدن زغالهای بهجا مانده از سالهای گذشته در کف جنگل میشوند و با توجه به حجم بالای لاشبرگ، احتمال شعلهور شدن نقاط نهفته افزایش مییابد.
وی افزود: در روزهای گذشته وزش بادهای گرمشی سبب شد تا در جنگلهای الیت چالوس لکههای آتشسوزی فعال شود و بهدلیل حجم لاشبرگ و پایههای خشک، بقایای آتش در یک دالان جنگلی ماندگاری قابل توجهی داشته باشد.
اشرفیپور گفت: با این حال، حضور بهموقع دستگاههای مسئول و همافزایی مجموعه نیروها موجب شد عملیات مهار با جدیت دنبال شود.
معاون امور جنگل کشور با اشاره به مشارکت گسترده دستگاهها تصریح کرد: فرماندار شهرستان چالوس، نیروهای هوافضای سپاه پاسداران، جمعیت هلالاحمر و مجموعه نیروهای امدادی طی سه روز گذشته نقش تعیینکنندهای در اطفای حریق داشتند.
وی گفت: بالگردهای امدادی نیز با بیش از ۳۰ سورتی پرواز در حوزه هلیبرد و انتقال آب، کمک مؤثری در مهار کانونهای حریق داشتند.
اشرفیپور ادامه داد: بر اساس گزارش نیروهای حاضر در میدان، بیش از ۸۰ درصد آتشسوزی مهار شده و آتش فعالی در عرصه مشاهده نمیشود. فقط برخی کندههای نیمسوز همچنان باعث ایجاد دود در منطقه هستند که تحت کنترل قرار دارند و نیاز به مراقبت مستمر باقی است.
وی در پایان با اشاره به مدیریت واحد عملیات اطفا خاطرنشان کرد: با دستور ریاست سازمان، فرمانده عملیات تعیین شده و دکتر حیدریان از یگان حفاظت سازمان به همراه نیروهای منابع طبیعی شمال کشور در محل مستقر هستند.
وی گفت: همچنین نیروهای منابع طبیعی غرب مازندران، دو گروه امدادی از اداره کل منابع طبیعی ساری و سه گروه از اداره کل منابع طبیعی گیلان در عملیات اطفای حریق جنگلهای الیت مشارکت فعال دارند.
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