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۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

اشرفی‌پور: ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل الیت مهار شده است

اشرفی‌پور: ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل الیت مهار شده است

ساری- معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: با تلاش گسترده دستگاه‌های امدادی و انجام بیش از ۳۰ سورتی پرواز بالگرد، تاکنون بیش از ۸۰ درصد این حریق مهار شده است.

رسول اشرفی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع دوره‌های کوتاه‌مدت هوای گرم در ارتفاعات البرز شمالی اظهار داشت: پدیده فان یا بادهای گرمشی که در منطقه شناخته شده است، معمولاً در نیمه دوم سال رخ می‌دهد و می‌تواند موجب بروز آتش‌سوزی‌های لکه‌ای در جنگل‌های شمال کشور شود.

به گفته وی، این بادهای گرم با ایجاد جریان هوای داغ در دالان‌های ارتفاعی، به‌ویژه در مناطق میان‌بند و بالابند، گاهی موجب فعال شدن زغال‌های به‌جا مانده از سال‌های گذشته در کف جنگل می‌شوند و با توجه به حجم بالای لاش‌برگ، احتمال شعله‌ور شدن نقاط نهفته افزایش می‌یابد.

وی افزود: در روزهای گذشته وزش بادهای گرمشی سبب شد تا در جنگل‌های الیت چالوس لکه‌های آتش‌سوزی فعال شود و به‌دلیل حجم لاش‌برگ و پایه‌های خشک، بقایای آتش در یک دالان جنگلی ماندگاری قابل توجهی داشته باشد.

اشرفی‌پور گفت: با این حال، حضور به‌موقع دستگاه‌های مسئول و هم‌افزایی مجموعه نیروها موجب شد عملیات مهار با جدیت دنبال شود.

معاون امور جنگل کشور با اشاره به مشارکت گسترده دستگاه‌ها تصریح کرد: فرماندار شهرستان چالوس، نیروهای هوافضای سپاه پاسداران، جمعیت هلال‌احمر و مجموعه نیروهای امدادی طی سه روز گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در اطفای حریق داشتند.

وی گفت: بالگردهای امدادی نیز با بیش از ۳۰ سورتی پرواز در حوزه هلی‌برد و انتقال آب، کمک مؤثری در مهار کانون‌های حریق داشتند.

اشرفی‌پور ادامه داد: بر اساس گزارش نیروهای حاضر در میدان، بیش از ۸۰ درصد آتش‌سوزی مهار شده و آتش فعالی در عرصه مشاهده نمی‌شود. فقط برخی کنده‌های نیم‌سوز همچنان باعث ایجاد دود در منطقه هستند که تحت کنترل قرار دارند و نیاز به مراقبت مستمر باقی است.

وی در پایان با اشاره به مدیریت واحد عملیات اطفا خاطرنشان کرد: با دستور ریاست سازمان، فرمانده عملیات تعیین شده و دکتر حیدریان از یگان حفاظت سازمان به همراه نیروهای منابع طبیعی شمال کشور در محل مستقر هستند.

وی گفت: همچنین نیروهای منابع طبیعی غرب مازندران، دو گروه امدادی از اداره کل منابع طبیعی ساری و سه گروه از اداره کل منابع طبیعی گیلان در عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت مشارکت فعال دارند.

کد مطلب 6661852

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