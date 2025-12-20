رونمایی از پوستر دومین دوره المپیاد ملی هنر در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر دومین دوره المپیاد ملی هنر بعد از ظهر شنبه با حضور مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، معاون هنری و سینمایی این اداره‌کل، رئیس هنرستان دختران و جمعی از مسئولان و هنرجویان، در محل هنرستان دختران کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم، مظفر تیموری با اشاره به اهمیت برگزاری المپیاد ملی هنر اظهار کرد: المپیاد هنر یک رویداد هنری بسیار ارزشمند است که می‌تواند زمینه شکوفایی استعدادهای هنرجویان را فراهم کند و به‌عنوان چراغ راه، مسیر درست رشد و پیشرفت هنری را به آنان نشان دهد.

المپیاد هنر؛ نماد رشد و ارتقای هنر در جامعه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه المپیاد هنر نماد رشد، پیشرفت و ارتقای هنر در جامعه است، افزود: این رویداد با شعار «همه برای ایران» می‌تواند نشاط، انگیزه و امید را در میان هنرجویان هنرستان‌های هنرهای زیبا و آموزشگاه‌های آزاد هنری تقویت کند.

وی ادامه داد: المپیاد ملی هنر در سه مرحله برگزار می‌شود که مرحله نخست آن در سطح آموزشگاه‌های آزاد هنری و هنرستان‌های هنرهای زیبا، مرحله دوم در سطح استان و انتخاب برگزیدگان استانی و مرحله سوم در گستره ملی و از میان برگزیدگان استان‌های کشور انجام خواهد شد.

مشارکت گسترده آموزشگاه‌ها و هنرستان‌های استان کرمانشاه

تیموری با اشاره به ظرفیت بالای مراکز آموزشی هنری استان کرمانشاه گفت: این رویداد با مشارکت ۷۱ آموزشگاه هنری و ۸ هنرستان استان و به‌صورت کار تیمی و جمعی برگزار می‌شود و تمامی هنرجویان ۱۵ تا ۳۰ سال هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های آزاد هنری می‌توانند به‌صورت گروهی در آن شرکت کنند.

وی با تأکید بر لزوم حضور پررنگ هنرجویان استان در سطح ملی تصریح کرد: انتظار ما این است که هنرجویان کرمانشاهی حضوری گسترده و قدرتمند در این رویداد داشته باشند و امیدواریم شاهد افتخارآفرینی آنان در سطح کشور باشیم.

تأکید بر بهره‌وری و توسعه هنرستان‌ها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بهره‌وری اشاره کرد و افزود: یکی از مباحث اصلی در حوزه هنرستان‌ها، افزایش بهره‌وری است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو مطالبه جدی از ادارات کل دارد؛ افزایش کمی هنرجویان هنرستان‌ها و راه‌اندازی رشته انیمیشن در هنرستان‌ها که ما وظیفه داریم در این مسیر با جدیت تلاش کنیم.

گفتنی است دومین دوره المپیاد ملی هنر با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری جوانان و ارتقای سطح هنر در کشور برگزار می‌شود.