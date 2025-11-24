به گزارش خبرنگار مهر، سردار داود غیاثی‌راد شامگاه سه‌شنبه در یادواره شهدای روستای دستجان شهرستان فراهان اظهار کرد: شهدا با نثار خون خود، درخت انقلاب را آبیاری کردند و اگر اکنون ایران اسلامی در برابر دشمنان مقتدرانه ایستاده است، به برکت همان خون‌های پاک است.

وی افزود: در طول ۱۲ روز نبرد بی‌امان نیز دلاورمردان میهن اسلامی با قلبی سرشار از ایمان، در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادند و این ایستادگی ریشه در باورهای دینی و عشق به میهن داشت و شهدای دستجان نمونه‌ای روشن از این ایمان و ایثارگری هستند.

دبیر شورای هماهنگی کمیته فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: شهدا نه تنها جان خود را فدای اسلام و ایران کردند، بلکه با خونشان مسیر عزت و استقلال را برای نسل‌های آینده روشن ساختند.

سردار غیاثی راد تاکید کرد: اکنون هر جوان ایرانی باید بداند که امنیتی که در سایه آن زندگی می‌کند، حاصل ایثارگری کسانی است که بی‌هیچ چشم‌داشتی جان خود را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کردند.

وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل‌های آینده منتقل شود و چنانچه این فرهنگ در جامعه زنده بماند، هیچ دشمنی توان ضربه زدن به کشور را نخواهد داشت.

سردار غیاثی راد بیان کرد: شهدا چراغ راه ما هستند و وظیفه داریم با خدمت صادقانه به مردم، تداوم بخش راه این قهرمانان بی ادعا باشیم.

خدمت به مردم بهترین ادای دین به شهدا

استاندار مرکزی نیز، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم دستجان گفت: حضور در چنین یادواره‌هایی افتخار بزرگی است که نصیب هر کسی نمی‌شود.

مهدی زندیه‌وکیلی با بیان اینکه زندگی در ایران اسلامی، کشوری که ثمره خون هزاران شهید است، مایه مباهات است، افزود: ما به خود می‌بالیم که در سایه ایثارگری شهدا، امروز در کشوری آزاد و مستقل زندگی می‌کنیم.

استاندار مرکزی تأکید کرد: پاسداشت مقام شهدا تنها با برگزاری یادواره‌ها محقق نمی‌شود، بلکه خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور، بهترین ادای دین به شهدا است.

زندوکیلی بیان کرد: باید فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده منتقل شود تا جامعه همواره در مسیر عزت و استقلال باقی بماند.

تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله قرائت زیارت عاشورا، مداحی و ادای احترام به پیکر مطهر شهید گمنام از دیگر برنامه‌های یادواره شهدای روستای دستجان شهرستان فراهان بود.