رسولی: یادواره شهدا سد محکمی در مقابل جنگ نرم دشمن است

فراهان- جانشین سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: زنده نگه‌داشتن یاد قهرمانان ملی، فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه گسترش می‌دهد و سد محکمی در مقابل جنگ نرم دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی رسولی پیش از ظهر دوشنبه در آئین گرامیداشت شهید ابراهیم تبرته در شهرستان فراهان اظهار کرد: جامعه‌ای که ریشه در خاک این سرزمین دارد و به شهدای والامقام خود افتخار می‌کند، موظف است در مسیر سربلندی و پیشرفت کشور گام بردارد.

وی افزود: یاد شهدا نباید فراموش شود و ما باید با الگوبرداری از آرمان‌های این دلاورمردان در مسیر خدمت به وطن، گام‌های موثرتری برداریم.

جانشین سپاه روح‌الله استان مرکزی برگزاری آئین یادواره شهدا را یکی از مؤثرترین ابزارها در مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و گفت: این مجالس با زنده نگه‌داشتن یاد قهرمانان ملی، فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه گسترش می‌دهند.

سرهنگ رسولی بیان کرد: یادواره شهدا نه‌تنها یاد و خاطره قهرمانان ملی را زنده نگه می‌دارد، بلکه به‌عنوان سدی مستحکم در برابر هجمه‌های فرهنگی و ایدئولوژیک دشمن عمل می‌کند و نسل جوان را با آرمان‌های والای شهیدان آشنا می‌سازد.

جانشین سپاه روح‌الله همچنین نقش خانواده‌های شهدا را بی‌بدیل دانست و تاکید کرد: خانواده‌های معظم شهدا رمز صبر و استقامت هستند و ما قدردان فداکاری‌های آنان بوده و همواره در کنارشان خواهیم ایستاد.

