دفاع مقدس؛ فراتر از مرزها و رویارویی با ائتلاف جهانی

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ دوران دفاع مقدس در تاریخ ملت ایران نه تنها یک رویداد نظامی، بلکه یک حماسهٔ بزرگ ملی و مذهبی است، در شرایطی که کشور تازه انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته بود و ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن در حال شکلگیری بودند، تجاوز ارتش بعث عراق به مرزهای ایران با حمایت قدرتهای جهانی، تهدیدی جدی علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور محسوب میشد.
این جنگ نابرابر، در ظاهر نزاعی میان دو کشور همسایه بود، اما در واقع میدانی شد برای تقابل ارزشهای الهی و انسانی با مطامع سلطهجویانه و استعماری، هفته دفاع مقدس بهانهای است برای بازگشت به خاطرات روزهای دشوار اما پرافتخار، که ملت ایران با وحدت، ایمان و فداکاری توانست در برابر یکی از مجهزترین ارتشهای منطقه مقاومت کند.
جوانان، زنان و مردان از اقشار مختلف جامعه با حضور در جبههها و پشت جبههها، الگویی از همبستگی ملی و روحیه ایثار آفریدند که آثار آن تا امروز در فرهنگ عمومی و هویت ملی ایران باقی مانده است،
این هفته نه تنها یادآور خونهای پاک شهیدان و رنجهای جانبازان و آزادگان است، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در ارزشهایی همچون استقلال، آزادی، عدالتخواهی، خودباوری و ایمان به نصرت الهی به شمار میرود، دفاع مقدس نشان داد که ملتی با اتکا به توان داخلی و فرهنگ دینی میتواند در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستادگی کند و حتی از
دل جنگ، فرصتهای بزرگی برای پیشرفت و خودکفایی بیافریند.
فرهنگ عاشورایی رزمندگان رمز پیروزی در جنگ تحمیلی
فرمانده سپاه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رمز اصلی پیروزی و پایداری در دوران دفاع مقدس در ایمان و فرهنگ عاشورایی رزمندگان نهفته است.
سرهنگ حسین روحافزا افزود: آنچه در سالهای جنگ روی داد، تنها دفاع از خاک ایران نبود بلکه ملت ایران از انقلاب اسلامی، تفکر امام خمینی (ره) و هویتی نوپا دفاع کرد و همین تفکر انقلابی بود که راز پایداری ملت ایران را شکل داد.
فرمانده سپاه ساوه تصریح کرد: جنگ تحمیلی، صرفاً یک نزاع مرزی به شمار نمیرفت، بلکه رویارویی با زیادهخواهی قدرتهایی بود که از شرق تا غرب عالم، دست در دست یکدیگر گذاشته بودند تا انقلاب اسلامی را متوقف کنند، ایران در آن سالها نه در برابر یک کشور، که در برابر یک ائتلاف جهانی ایستاد.
سرهنگ روحافزا با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: ایران تنها با رژیم صهیونیستی مواجه نبود، بلکه حمایت آشکار و پنهان بسیاری از کشورها را نیز در پشت سر دشمن مشاهده میشد.
وی افزود: وقتی صهیونیستها به بنبست رسیدند، آمریکا بیپرده وارد میدان شد تا موازنه را به سود خود تغییر دهد.
وی با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس ساوه گفت: امسال بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، رزمی، هنری و بصیرتی، یادواره شهدا و رزمایش، گلباران مزار شهیدان در این هفته برگزار میشود که ادارات و نهادها باید در این بزرگداشت سهیم باشند، چرا که زنده نگه داشتن یاد شهدا مسئولیتی همگانی است.
سرهنگ روح افزا افزود: نیروهای مسلح، نقشی تعیینکننده دارند و فعالیتهایش نهتنها کمتر از سایر نیروها نیست، بلکه در برخی عرصهها دشوارتر و اثرگذارتر است، به همین دلیل، در منطقه امیرکبیر نیز مجموعهای از برنامههای متنوع با همت بسیجیان در حال برگزاری است تا نسل امروز بار دیگر با پیامهای دفاع مقدس پیوند بخورد.
هفته دفاع مقدس فرصتی برای پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت است
امام جمعه موقت ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تجلیل از شهدا و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان ضروری است، افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی برای یادآوری فداکاریها و ایثارگریهای رزمندگان و خانوادههای شهدا است و انتقال این ارزشها به نسل جوان ضروری است.
حجت الاسلام علی بدرخانی با بیان اینکه دفاع مقدس نماد وحدت ملی و پایبندی مردم ایران به اصول انقلاب اسلامی بود، گفت: ملت ایران در این هشت سال با ایثارگری و شجاعت خود نشان دادند که هیچ تجاوز و زیادهخواهی نمیتواند اراده یک ملت را شکست دهد.
وی تصریح کرد: وظیفه ماست که فرهنگ دفاع مقدس را زنده نگه داریم و آن را به نسل امروز منتقل کنیم تا همواره قدردان ایثارگران و شهدای بزرگوار باشیم.
امام جمعه موقت ساوه اظهار کرد: همه مردم و مسئولان باید در این مسیر مشارکت داشته باشند و با همدلی و همکاری، ارزشهای دفاع مقدس و فرهنگ ایثارگری را در سطح جامعه تقویت کنند.
دفاع مقدس یک حماسه ملی و الهی بود
کارشناس فرهنگی و مذهبی ساوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دفاع مقدس صرفاً یک اتفاق نظامی نیست و آن را باید یک حماسه ملی و الهی توصیف کرد.
حجتالاسلام مصطفی موسیزاده با اشاره به مشارکت گسترده مردم در دوران جنگ تحمیلی گفت: در هشت سال دفاع مقدس، همه ملت ایران با هر سلیقه و قومیتی کنار هم ایستادند، روستایی و شهری، طلبه و دانشجو، کارگر و کشاورز، پیر و جوان، زن و مرد، همه خودشان را صاحبخانه میدانستند و از کشور دفاع میکردند.
وی اظهار کرد: ویژگی بزرگ دفاع مقدس این بود که جنگ ما جنگ ایمان با سلاح بود، صدام پشتش دهها کشور و قدرت جهانی بود، اما ملت ایران تنها با دست خالی، ایمان به خدا، اطاعت از امام خمینی (ره) و روحیه ایثار ایستاد و جلوی تجاوز دشمن مقاومت کرد.
وی ادامه داد: همین باعث شد دفاع مقدس تبدیل به یک مدرسه ماندگار برای نسلهای بعد شود.
حجتالاسلام موسیزاده ادامه داد: ثمره آن روزها امروز در پیشرفت علمی و نظامی کشور و همچنین در امنیت و اقتدار منطقهای دیده میشود، دفاع مقدس یک فرهنگ ساخت؛ فرهنگی که میگوید اگر مردم پای آرمانهای خود بایستند، دشمن عقب مینشیند.
وی با اشاره به دفاع ۱۲ روزه مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی گفت: امسال نیز ملت ایران با همدلی و اتحاد نشان دادند که دفاع مقدس فقط یک خاطره نیست، بلکه یک حقیقت زنده و جاری در زندگی امروز است.
بازخوانی فرهنگ ایثار و شهادت تضمینکننده آینده انقلاب اسلامی است
دیگر کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رشادتها و حماسهآفرینیهای رزمندگان اسلام است؛ رزمندگانی که با دست خالی اما با ایمان و روحیهای سرشار از ایثار و شهادت در برابر دشمن بعثی ایستادگی کردند.
عاطفه عسکری با تأکید بر ضرورت توجه نسل جوان به ارزشهای دوران دفاع مقدس گفت: فرهنگ ایثار و شهادت میراث ماندگاری است که میتواند مسیر انقلاب اسلامی را برای آینده تضمین کند.
وی با بیان اینکه بازخوانی حماسههای دوران دفاع مقدس یک ضرورت فرهنگی برای نسل امروز است، افزود: جوانان و نوجوانان باید بدانند که پیروزی در جنگ هشت ساله نه با تجهیزات پیشرفته، بلکه با ایمان به خداوند و خودباوری مردمی رقم خورد که از جان و مال خویش گذشتند.
این کارشناس فرهنگی تصریح کرد: از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان تلاش کردند مسیر انقلاب را منحرف کرده و با ابزارهایی مانند تحریم و تجزیهطلبی، نظام اسلامی را به زانو درآورند، اما ایستادگی ملت ایران باعث شکست تمامی این توطئهها شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که ملت ایران هیچ تجربهای از جنگ کلاسیک نداشت، رزمندگان اسلام در میدان نبرد با اخلاص، ایمان و انگیزه الهی توانستند در برابر ارتش تا دندان مسلح دشمن ایستادگی کنند و در نهایت، نصرت الهی نصیب آنان شد.
این کارشناس فرهنگی بیان کرد: دشمنی بدخواهان ملت ایران همچنان که در جنگ ۱۲ روزه نیز مشاهده کردیم ادامه دارد چرا که ایدئولوژی انقلاب اسلامی با منافع قدرتهای استکباری در تضاد است، اما اکنون اقتدار و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی به جایی رسیده که حتی قدرتهای بزرگ ناچار به پذیرش خواستههای ایران هستند.
وی گفت: تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان، تضمینکننده تداوم مسیر انقلاب اسلامی است و رسانهها، دانشگاهها و مراکز فرهنگی باید در این زمینه نقشآفرینی بیشتری داشته باشند.
دفاع مقدس سرمایهای ملی و ماندگار برای ایرانیان است
استاد حوزه و دانشگاه هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دفاع مقدس یک ثروت معنوی و ملی برای ملت ایران است و ما وظیفه داریم در برابر ساحت شهدا، ایثارگران و خانوادههای معظم آنان سر تعظیم فرود آوریم.
حسین خاطری با تأکید بر جایگاه والای دفاع مقدس گفت: این حماسه بزرگ مردمی، میراثی ماندگار برای ملت ایران است که پاسداری از آن وظیفهای همگانی محسوب میشود.
وی افزود: دفاع مقدس نه تنها یک تجربه تاریخی، بلکه مدرسهای بزرگ برای ملت ایران بود که در آن درس استقامت، ولایتمداری و اتحاد آموخته شد.
وی بیان کرد: دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نبود، بلکه مدرسهای برای تربیت نسلی شد که اقتدار ایران اسلامی را پایهگذاری کرد و این اقتدار حاصل همان ایمان، خودباوری و مقاومت مردمی است که در روزهای سخت جنگ تحمیلی ایستادند.
