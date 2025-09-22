۸ سال دفاع مقدس؛ یادمان حماسه همبستگی مردم ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه جعفری*: هفته دفاع مقدس فرصتی است برای بازخوانی خاطراتی که نشان می‌دهد چگونه ملتی متحد توانست در برابر هجمه‌های دشمنان ایستادگی کند.

در روزهای آغازین جنگ تحمیلی، اقشار مختلف مردم با هر توانی که داشتند وارد میدان شدند و زنان خانه‌دار، کارگران، کشاورزان، معلمان و بازاریان هر یک سهمی در دفاع از کشور برعهده گرفتند، از دوختن لباس رزمندگان و ارسال مواد غذایی گرفته تا کمک‌های مالی و معنوی، مردم نشان دادند که دفاع مقدس و جهاد تنها وظیفه رزمندگان نبود بلکه یک تکلیف ملی محسوب می‌شد.

مساجد در آن دوران به مراکز مهم سازماندهی و پشتیبانی از جبهه‌ها تبدیل شدند و بسیاری از اعزام‌های مردمی از دل مساجد شکل گرفت و این مکان‌های مذهبی پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی و تقویت روحیه رزمندگان بودند. همچنین عرصه‌ای که روحیه همبستگی، ایمان و مقاومت در میان مردم ایران جلوه‌گر شد.

تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی (ره) یکی از مهم‌ترین نمادهای وحدت و حضور مردم در دفاع مقدس بود و پیر و جوان، شهری و روستایی، همه در قالب بسیج به صحنه آمدند و نشان دادند ملت ایران هیچ‌گاه در برابر تهدیدات دشمن تنها نخواهد ماند و نشان دادند که وحدت مردم می‌تواند معادلات قدرت‌های جهانی را بر هم بزند.

دشمن بعثی با حمایت‌های تسلیحاتی و مالی قدرت‌های بزرگ وارد جنگ شده بود، اما آنچه این نقشه‌ها را ناکام گذاشت، روحیه ایثار و بسیج عمومی مردم ایران بود.

هفته دفاع مقدس اکنون فرصت ارزشمندی است تا این فرهنگ و تجربه ارزشمند به نسل‌های جدید منتقل شود و جوانان باید بدانند که امنیت و آرامش امروز، نتیجه خون شهدا و پشتیبانی مردمی دیروز است.

مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها نقش مهمی در بازگو کردن این حقایق دارند که فرهنگ جهاد تا فرهنگ خدمت تنها به میدان جنگ محدود نشد و در پشت جبهه‌ها فرهنگ کمک، همدلی و ایثار ریشه گرفت یعنی همان فرهنگی که امروز می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور نیز به کار آید، همان‌گونه که در جنگ، مساجد و محله‌ها همه به پایگاه‌های پشتیبانی تبدیل شدند، امروز نیز می‌توان از همان روحیه برای تقویت انسجام اجتماعی بهره گرفت.

برگزاری یادواره‌ها، رژه‌ها و مراسم فرهنگی در هفته دفاع مقدس، تنها یادآوری یک واقعه تاریخی نیست بلکه فرصتی است برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و تأکید بر اینکه وحدت و همبستگی مردم همچنان مهم‌ترین سرمایه ملی ایران است.

* کارشناس فرهنگی