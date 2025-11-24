مهران احمدی بلوطکی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در محور شوش اهواز خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت ۲۱:۲۰ شامگاه دوشنبه سوم آذرماه، پنج کیلومتر بعد از شهر شوش رخ داد و ۱۲ دستگاه خودرو شامل کامیون، پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، دو دستگاه پراید، کوییک، دنا، خاور، نیسان، نیسان اروندی، پراید وانت و یک تانکر سوخت درگیر شدند.

به گفته احمدی، در این سانحه ۱۴ نفر آسیب دیدند که شامل ۱۳ مرد در رده‌های سنی ۲۲ تا ۵۶ سال و یک زن ۲۹ ساله بودند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: متأسفانه دو نفر از حادثه‌دیدگان، مردان ۳۰ و ۲۸ ساله، جان خود را از دست دادند.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد و کارشناسان فوریت‌های پزشکی ضمن ایمن‌سازی صحنه و انجام تریاژ اولیه، مصدومان را به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل کردند.

احمدی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، از تلاش شبانه‌روزی تیم‌های امدادی قدردانی کرد و از رانندگان خواست که بیش از پیش مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.