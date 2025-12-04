تصادف نیسان و آریسان در محور شوش - اهواز؛ ۱۱ نفر راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۶:۲۳ صبح امروز پنجشنبه در محور شوش اهواز و محدوده روستای عشاره بزرگ، یک دستگاه وانت نیسان با وانت آریسان برخورد کرد که در پی آن ۱۱ نفر دچار آسیب شدند.
مهران احمدیبلوطی رئیس مرکز اورژانس استان خوزستان در اینباره گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای امدادی به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام گرفت.
وی افزود: مصدومان این سانحه با استفاده از سه دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.
رئیس مرکز اورژانس استان خاطرنشان کرد: اطلاعات نهایی این حادثه پس از ارزیابی وضعیت و تکمیل گزارش میدانی در ساعت ۹:۴۵ صبح به ستاد هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه اعلام شد.
احمدیبلوطی در پایان ضمن قدردانی از تلاش بیوقفه نیروهای امدادی تأکید کرد: رعایت دقیق قوانین رانندگی و هوشیاری در جادههای برونشهری ضروری است تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
