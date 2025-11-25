  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۶:۰۱

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

پایان کار شناگر ایران در ۱۰۰ متر قورباغه؛ محمودی رکوردش را ارتقا داد 

پایان کار شناگر ایران در ۱۰۰ متر قورباغه؛ محمودی رکوردش را ارتقا داد 

تنها شناگر ایران در بازی های المپیک ناشنوایان نتوانست به جمع برترین های ماده ۱۰۰ متر قورباغه راه یابد، اما رکورد خود را در این ماده بهبود بخشید. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان یازدهمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (سه شنبه ۴ آذر) رقابت‌های شنا در ماده ۱۰۰ متر قورباغه پیگیری شد.

علی محمودی خلخالی تنها شناگر ایران در این دوره از بازی‌های المپیک ناشنوایان، در این ماده با حریفانش رقابت کرد.

او در گروه خود و در رقابت با شناگرانی از آمریکا، آرژانتین، کرواسی (۲ نفر)، چین، ایتالیا و استرالیا در جایگاه هشتم ایستاد.

وی این جایگاه را با رکورد ۱:۱۵.۷۵ به دست آورد.

بدین ترتیب علی محمودی خلخالی از صعود بازماند، اما رکورد خود را به میزان ۷ ثانیه بهبود بخشید.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6667331
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها