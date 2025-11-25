پایان کار شناگر ایران در ۱۰۰ متر قورباغه؛ محمودی رکوردش را ارتقا داد 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان یازدهمین روز بازیهای المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (سه شنبه ۴ آذر) رقابتهای شنا در ماده ۱۰۰ متر قورباغه پیگیری شد.
علی محمودی خلخالی تنها شناگر ایران در این دوره از بازیهای المپیک ناشنوایان، در این ماده با حریفانش رقابت کرد.
او در گروه خود و در رقابت با شناگرانی از آمریکا، آرژانتین، کرواسی (۲ نفر)، چین، ایتالیا و استرالیا در جایگاه هشتم ایستاد.
وی این جایگاه را با رکورد ۱:۱۵.۷۵ به دست آورد.
بدین ترتیب علی محمودی خلخالی از صعود بازماند، اما رکورد خود را به میزان ۷ ثانیه بهبود بخشید.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.
