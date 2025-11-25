به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان که از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم اختتامیه به صورت رسمی در توکیو آغاز شد، امروز (سه شنبه ۴ آذر) با برگزاری رقابت های روز یازدهم در توکیو پیگیری می شود.

در آغاز این روز از بازی ها، نمایندگان ایران در کومیته تیمی زنان و مردان و همچنین شنا رقابت خود با حریفان شان را برگزار کردند که نتیجه آن کسب مدال طلا توسط تیم کومیته بانوان بود و عنوان سومی و مدال برنز برای تیم کومیته مردان، در شنا هم علی محمودی خلخالی با کسب جایگاه هشتم از صعود به فینال مسابقات شنا ۱۰۰ متر قورباغه بازماند و با کسب جایگاه هشتم در گروه خود، به کارش پایان داد.

با تعیین تکلیف تنها شناگر اعزامی به المپیک ناشنوایان و بعد از آن مدال آوری در کومیته تیمی مردان و زنان، پرونده کاروان ورزش ایران در این دوره بازی های المپیک ناشنوایان بسته شد.

این کاروان که با ترکیبی ۱۶۰ نفره عازم توکیو شد، در مجموع صاحب ۳۷ مدال شامل ۸ طلا، ۱۰ نقره و ۱۹ برنز شد. اولین مدال ایران در المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان در همان اولین روز رسمی رقابت ها با عنوان سومی علی سلحشور در جودو به دست آمد. تیم کومیته بانوان هم آخرین مدال آور ایران در توکیو بود که با ایستادن روی سکوی قهرمانی، کاروان کشورمان را برای هشتمین بار طلایی کرد.

کاروان ورزش ایران در ۱۲ رشته، ورزشکار اعزامی به المپیک ناشنوایان داشت اما ورزشکاران نیمی از این رشته ها موفق به مدال آوری در توکیو شدند. کاراته (۱۲ مدال)، تکواندو (۸ مدال)، کشتی فرنگی (۶ مدال)، کشتی آزاد (۵ مدال)، جودو (۴ مدال) و تیراندازی (۲ مدال) رشته هایی بودند که ورزشکاران شان در توکیو روی سکو رفتند.

با مدال آوری ورزشکاران این ۶ رشته و البته بدون احتساب طلا و برنز تیمی کومیته بانوان و مردان، کاروان ورزش ایران تا پایان روز دهم جایگاه هشتم جدول توزیع مدالی را در اختیار داشت. این جایگاه در پایان رقابت های امروز، توزیع مدال در رشته های باقی مانده و به روز رسانی دوباره جدول، نهایی خواهد شد.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان تا پایان روز دهم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- ابوذر ربیع زاده (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)

۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)

۵- محمد سیاهوشی (وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد)

۶- نهال زکی زاده (وزن ۵۰ کیلوگرم کاراته)

۷- زینب حسن پور (وزن ۵۵ کیلوگرم کاراته)

۸- تیم کومیته بانوان

مدال نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)

۳- مریم خدابنده (پومسه)

۴- پژمان گلچهره (کاتا)

۵- مژده مردانی (کاتا)

۶- کاتا بانوان

۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)

۸- کیوان رستم آبادی (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)

۹- ابوالفضل زهره وند (وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد)

۱۰- محمد قمرپور (وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)

۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)

۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)

۱۳- عرفان ستاری (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)

۱۴- سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته)

۱۵- میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته)

۱۶- کامران رضایی نژاد (وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته)

۱۷- نسیبه شهبازی (وزن ۶۷ کیلوگرم تکواندو)

۱۸- بهزاد امیری (وزن ۸۰ کیلوگرم تکواندو)

۱۹- تیم کومیته مردان