۴ آذر ۱۴۰۴، ۶:۳۸

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

تیم کومیته مردان به مبارزه رده بندی رسید

تیم کومیته مردان به مبارزه رده بندی رسید

تیم ملی کومیته مردان ایران برای کسب مدال برنز بازی های المپیک ناشنوایان با الجزایر رقابت خواهد داشت. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در جریان یازدهمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان و در بخش تیمی کومیته مردان، تیم ملی ایران با ترکیب حسین تبرته فراهانی، علیرضا کیشانی، میلاد صادق زاده، کامران رضایی نژاد و ابراهیم پور کاشانی مبارزه خود را برگزار کرد.

این تیم امروز (سه شنبه ۴ آذر) پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با اوکراین روبرو شد و نتیجه این مبارزه را ۳ به صفر واگذار کرد.

بدین ترتیب تیم ملی کومیته مردان باید آخرین مبارزه خود در بازی‌های المپیک ناشنوایان را برای کسب مدال برنز برگزار کند. این مبارزه رده بندی برابر الجزایر انجام می‌شود.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

