نهال زکی‌زاده ملی‌پوش کاراته که در تازه‌ترین دوره المپیک ناشنوایان درخشید و دو مدال طلای ارزشمند در بخش‌های انفرادی و تیمی کسب کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط مسابقات و مسیر رسیدن به این موفقیت گفت: سطح مسابقات امسال واقعاً متفاوت و به مراتب بالاتر از دوره گذشته در برزیل بود. ما با رقبای بسیار آماده‌ای روبه‌رو شدیم ولی خوشبختانه توانستیم بهتر ظاهر شویم و عملکردی فراتر از انتظار داشته باشیم.



وی افزود: در مقایسه با برزیل از نظر فنی و برنامه‌ریزی خیلی قوی‌تر بودیم. تیم ما انسجام فوق‌العاده‌ای داشت و همین هماهنگی باعث شد که جایگاه بسیار خوبی به دست بیاوریم. ما از قبل می‌دانستیم که کار سختی داریم ولی تمام تلاشمان را گذاشتیم که با دست پر برگردیم.



این ملی پوش کاراته با تقدیر از عوامل پشتیبان تیم گفت: از مسئولانی که در این مسیر حامی ما بودند صمیمانه تشکر می‌کنم. حمایت‌هایشان باعث شد با آرامش بیشتری وارد مسابقات شویم. همچنین از کادر فنی که لحظه‌به‌لحظه کنارمان بودند قدردانی می‌کنم. آنها با برنامه‌ریزی دقیق، آنالیزهای مستمر و تمرینات هدفمند نقش بزرگی در این موفقیت داشتند.



زکی‌زاده در ادامه افزود: مسیر رسیدن به این مدال‌ها آسان نبود. ماه‌ها تمرین سنگین، اردوهای فشرده و البته چالش‌های روحی زیادی داشتیم اما وقتی پرچم کشورم بالا رفت فهمیدم که تمام سختی‌ها ارزشش را داشت.



وی با اشاره به نقش خانواده در موفقیت خود اظهار کرد: بزرگ‌ترین انگیزه من خانواده‌ام بودند. همیشه در لحظات سخت پشتم ایستادند. این دو مدال طلا را به خانواده‌ام، مردم عزیز ایران و همه کسانی که برای موفقیت من دعا کردند تقدیم می‌کنم.



او همچنین تأکید کرد: می‌خواهم این مسیر را ادامه بدهم و در آینده هم برای ایران افتخارآفرینی کنم. قول می‌دهم با تلاش بیشتر و تمرینات حرفه‌ای‌تر بتوانم نتایج درخشان‌تری را رقم بزنم.

زکی زاده در پایان خاطر نشان کرد: این تازه شروع راه است. المپیک ناشنوایان یک تجربه ارزشمند دیگر برای من بود و حالا با انگیزه‌ای چند برابر به مسابقات بعدی فکر می‌کنم.