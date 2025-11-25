  1. استانها
  2. بوشهر
۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۹

نشان کنگره ملی سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر طراحی شد

نشان کنگره ملی سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر طراحی شد

بوشهر- مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، از طراحی نشان (لوگو) سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کیانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طراحی این نشان توسط حامد مغروری، استاد دانشگاه هنر اصفهان و از طراحان مطرح ملی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در این لوگو از المان‌های هویتی بوشهر و مفاهیم مرتبط با شهید و شهادت بهره گرفته شده، گفت: تلاش شده اثر به گونه‌ای طراحی شود که برای نسل جدید جذاب و دارای نگاه رو به آینده باشد.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر درباره انتخاب شعار کنگره نیز توضیح داد: در فرآیند انتخاب شعار از دیدگاه شاعران، ادبا و هنرمندان استفاده شد. از میان بیش از ۱۰۰ اثر دریافتی، ابتدا ۲۰ اثر برگزیده و سپس شعار «بوشهر، پرچمدار حماسه‌های نخست» به عنوان شعار اصلی کنگره انتخاب شد.

کیانی افزود: این شعار بیانگر پیشتازی بوشهر در تاریخ مقاومت و ایستادگی و مبارزه با استعمار و استکبار تا نقش‌آفرینی در دفاع مقدس، از نبرد خرمشهر و جنگ‌های نامنظم تا نبردهای دریایی و رویارویی مستقیم با آمریکا و اسرائیل است.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: برای برخی تولیدات گرافیکی و هنری نیز شعار فرعی کنگره با عنوان «هر نخل یک حماسه، هر موج یک روایت» در نظر گرفته شده است.

کد خبر 6667337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها