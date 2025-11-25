نشان کنگره ملی سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کیانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طراحی این نشان توسط حامد مغروری، استاد دانشگاه هنر اصفهان و از طراحان مطرح ملی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در این لوگو از المان‌های هویتی بوشهر و مفاهیم مرتبط با شهید و شهادت بهره گرفته شده، گفت: تلاش شده اثر به گونه‌ای طراحی شود که برای نسل جدید جذاب و دارای نگاه رو به آینده باشد.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر درباره انتخاب شعار کنگره نیز توضیح داد: در فرآیند انتخاب شعار از دیدگاه شاعران، ادبا و هنرمندان استفاده شد. از میان بیش از ۱۰۰ اثر دریافتی، ابتدا ۲۰ اثر برگزیده و سپس شعار «بوشهر، پرچمدار حماسه‌های نخست» به عنوان شعار اصلی کنگره انتخاب شد.

کیانی افزود: این شعار بیانگر پیشتازی بوشهر در تاریخ مقاومت و ایستادگی و مبارزه با استعمار و استکبار تا نقش‌آفرینی در دفاع مقدس، از نبرد خرمشهر و جنگ‌های نامنظم تا نبردهای دریایی و رویارویی مستقیم با آمریکا و اسرائیل است.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: برای برخی تولیدات گرافیکی و هنری نیز شعار فرعی کنگره با عنوان «هر نخل یک حماسه، هر موج یک روایت» در نظر گرفته شده است.