زارع: گردشگری سلامت یزد؛ مسیر پرظرفیت اما نیازمند مدیریت و زیرساخت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: یزد به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری سلامت در کشور، در سالهای اخیر با تکیه بر پزشکان مجرب، مراکز درمانی دارای مجوز بینالمللی بیماران (IPD) و هزینههای مقرونبهصرفه درمان، جایگاه ویژهای در میان بیماران داخلی و خارجی پیدا کرده است.
علی زارع هروکی، در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح ظرفیتها، چالشها و آینده این صنعت در استان پرداخت و گفت: استان یزد از نظر زیرساختهای درمانی و نیروی انسانی متخصص دارای ظرفیتهای قابل توجهی است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار کرد: پزشکان متبحر، وجود ۱۱ مرکز درمانی دارای مجوز IPD، هزینههای درمانی مناسب در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و همچنین موقعیت فرهنگی و گردشگری یزد به عنوان شهر جهانی یونسکو، از مهمترین مزیتهای رقابتی این استان در حوزه گردشگری سلامت است.
وی با اشاره به تخصصهای شاخص استان تصریح کرد: یزد مفتخر است که در بسیاری از رشتههای تخصصی پزشکی، از جمله ناباروری، کاشت حلزون، جراحیهای تخصصی زنان و زایمان، جراحی پیوند کلیه و کبد، پزشکی هستهای، قلب و عروق و اورولوژی، صاحبنامترین پزشکان کشور را در خود جای داده است. در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، هزینههای درمان در یزد بسیار مقرون به صرفه است.
آمار گردشگران سلامت
زارع بیان کرد: در سال گذشته ۴۰۶ بیمار بینالمللی (IPD) در مراکز درمانی یزد بستری شدهاند و در ششماهه نخست امسال نیز این آمار به ۱۴۴ نفر رسیده است.
کشورهای مبدأ بیماران
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، بیشتر گردشگران سلامت یزد از کشورهای عراق و افغانستان هستند و در سطح ملی نیز بیماران عمدتاً از استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان به یزد سفر میکنند.
وضعیت گواهیها و استانداردهای بینالمللی در یزد
وی در پاسخ به پرسشی درباره دریافت اعتبار بینالمللی بیمارستانها، توضیح داد: ما هنوز گواهی بینالمللی نداریم. گواهی IPD توسط وزارت بهداشت صادر میشود. ارزیابی اولیه توسط دانشگاه و سپس توسط وزارت انجام میشود و در صورت کسب امتیاز لازم، گواهی صادر خواهد شد.
زارع همچنین درباره وضعیت استانداردهای تجهیزات پزشکی گفت: تجهیزات پزشکی مورد استفاده در یزد تحت نظارت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (سامانه IMED) هستند. از سوی دیگر، یکی از محورهای اصلی استانداردهای اعتباربخشی درمانی، محور تجهیزات پزشکی است که شامل کالیبراسیون، اقدامات پیشگیرانه و سرویس دورهای میشود. در مناطق مرکزی کشور فقط بیمارستانهای درجه یک میتوانند گواهی IPD را کسب نمایند.
چالشهای توسعه گردشگری سلامت در یزد
زارع بزرگترین موانع پیشروی این حوزه را نبود ساختار منسجم مدیریتی، ضعف در بازاریابی بینالمللی و کمبود زیرساختهای اقامتی و خدماتی متناسب با بیماران خارجی را از چالشهای اصلی دانست.
وی همچنین ادامه داد: نبود ناوگان هوایی، ریلی و جادهای مناسب و پروازهای بینالمللی، مشکلات مراکز درمانی دولتی با ضریب اشغال تخت بالا و هزینههای زیاد باعث شده امکان ارتقای هتلینگ و ساخت بخش ویژه بیماران بینالملل فراهم نباشد. از سوی دیگر، در وزارت بهداشت نیز هنوز مرجع معتبری برای جمعآوری آمار گردشگران سلامت وجود ندارد.
نحوه آشنایی بیماران با پزشکان یزدی
به گفته وی، هر مرکز تجربه متفاوتی در نحوه جذب گردشگر دارد. در یزد نقش واسطهها در مقایسه با شرکتهای خدمات مسافرتی پررنگتر است و آنها برای پزشکان و مراکز درمانی، بیمار جذب میکنند. البته توصیه اطرافیان و تجارب بیماران دیگر نیز در انتخاب پزشک مؤثر است. مراکز دارای مجوز IPD نیز در وبسایت خود معرفی کامل دارند.
چشمانداز امیدوارکننده برای آینده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی آینده گردشگری سلامت یزد را روشن توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه یزد مکانهای تاریخی جذابی دارد و محیطی امن محسوب میشود، و با عنایت به پتانسیلهای موجود از جمله پزشکان مجرب، تجهیزات پزشکی و هزینههای مقرونبهصرفه، آینده گردشگری سلامت در یزد بسیار امیدوارکننده است.
یزد با برخورداری از پزشکان برجسته، مراکز درمانی استاندارد و هزینههای مناسب، ظرفیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای اصلی گردشگری سلامت منطقه را دارد، هرچند تحقق این هدف نیازمند رفع چالشهای مدیریتی، بازاریابی و زیرساختی است.
