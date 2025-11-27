اتفاق مثبت برای تراکتور در لیگ نخبگان آسیا/ توصیه برای روزهای سخت

سیدمحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تحلیل عملکرد تراکتور در لیگ نخبگان و همچنین وضعیت پیشروی این تیم، نکات مهمی را مطرح کرد. او معتقد است آنچه تراکتور تا اینجای رقابتها به دست آورده، فراتر از انتظار و نشانهای از یک مسیر رو به رشد است.
بازیکن پیشین تراکتور در ابتدای صحبتهایش با اشاره به نخستین حضور تراکتور در لیگ نخبگان گفت: وقتی میخواهیم عملکرد یک تیم را بررسی کنیم، باید ابتدا به سابقه حضور آن تیم در این سطح نگاه کنیم. تراکتور برای اولینبار در لیگ نخبگان حاضر شده و با این حال، کسب ۱۱ امتیاز از ۵ مسابقه واقعاً فوقالعاده است. چنین نتایجی از هر تیمی برنمیآید و نشان میدهد مجموعه بهخوبی آماده ورود به سطح بالاتر فوتبال پایه کشور بوده است. پیروزی در زمین حریفانی مثل نسف قارشی کار سادهای نیست.
این پیشکسوت با تأکید بر ارزشمند بودن برخی نتایج تراکتور افزود: بردن در زمین تیمی مثل نسف قارشی که اکنون به دلیل نتایج تیم ملیشان مقابل ایران، اعتمادبهنفس زیادی پیدا کرده، کار بسیار سختی است. مدیریت فنی و تاکتیکی تیم در چنین شرایطی اهمیت بالایی دارد و تراکتور نشان داده از این منظر نیز برنامهریزی دقیقی داشته است.
بازی برنامهمحور با وجود ضعفهای دفاعی
حسینی روند تیم را امیدوارکننده توصیف کرد: تراکتور با برنامه و هدفگذاری مشخص به سه امتیاز رسیده است. هرچند در فاز دفاعی برخی ضعفها دیده میشود، اما با توجه به شرایط تیم و فشار بازیها، این مسئله کاملاً قابل قبول است. مهم این است که کادر فنی بهخوبی میداند از چه راهی باید تیم را بهبود دهد.
فشردگی مسابقات و چالش بزرگ تراکتور
وی در ادامه نسبت به سختیهای پیشروی تراکتور نیز هشدار داد: این تیم باید خودش را با فشردگی برنامهها و مسابقات سخت وفق بدهد. کار دشواری در انتظارشان است، چون هواداران پرشور تراکتور بهواسطه قهرمانی فصل گذشته، انتظارات بسیار بالایی دارند. مدیریت فشار و توقعات هواداری یکی از مهمترین مأموریتهای باشگاه است.
اهمیت تمرکز تراکتور برای هر بازی
این بازیکن اسبق تراکتور با اشاره به مسابقات حساس پیشرو گفت: تراکتور باید تمرکز کاملی برای دیدارهای مهم، بهخصوص مسابقاتی مثل بازی با پرسپولیس در جام حذفی داشته باشد. این تیم در مسیر دشواری قرار گرفته و باید قدمبهقدم و حسابشده پیش برود. حفظ آرامش، انسجام تاکتیکی و مدیریت انرژی بازیکنان در این مسیر بسیار حیاتی است.
او در پایان گفت: تراکتور پتانسیل بسیار بالایی دارد. اگر تیم با همین روند و همین برنامه ادامه دهد، میتواند نتایج مهمی کسب کند. هواداران نیز باید در کنار مطالبه، از تیم حمایت کنند و اجازه دهند تیم با آرامش مسیر خودش را طی کند.
