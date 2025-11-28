دوئل غیرمستقیم دو بازیکن پرسپولیس و تراکتور برای بردن دلِ قلعه نویی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت برای آقایگلی لیگ برتر فصل جاری و در پی آن جلب نظر امیر قلعهنویی برای پیوستن به جمع مسافران جام جهانی ۲۰۲۶ حالا به اوج خود رسیده است. جایی که علی علیپور در پرسپولیس و امیرحسین حسینزاده در تراکتور برای ورود به فهرست نهایی تیم ملی و سفر به جام جهانی ۲۰۲۶ رقابت تنگاتنگی را دنبال میکنند.
علیپور که این فصل با گلزنی دوباره تبدیل به مرد شماره یک خط آتش سرخها شده است به دنبال ششمین گل فصل مقابل شمس آذر قزوین است؛ در حالی که حسینزاده با آمادگی مثالزدنیاش در تراکتور چشم به ثبت هشتمین گل خود مقابل چادرملو دوخته تا صدر جدول گلزنان را لمس کند. این دو مهاجم نهتنها در باشگاههای خود فرم ایدهآلی پیدا کردهاند، بلکه در بازیهای اخیر تیم ملی نیز عملکردشان مورد توجه مستقیم کادرفنی تیم ملی قرار گرفته است اما ترافیک بالای خط حمله و وینگرهای تیم ملی با حضور چهرههایی چون طارمی، آزمون، قایدی، جهانبخش و قلی زاده و… احتمال دارد مسیر را برای حضور همزمان این دو ستاره در جام جهانی دشوار کند.
همین موضوع باعث شده علیپور و حسینزاده بدانند هر گل و هر بازی خوب، چه در لیگ و چه در جام حذفی، میتواند نقشی حیاتی در انتخاب نهایی سرمربی تیم ملی داشته باشد.
اهمیت این رقابت فردی زمانی بیشتر میشود که قرار است پرسپولیس و تراکتور در ادامه فصل دوباره دوبار مقابل هم قرار میگیرند؛ یکبار در دیدار برگشت لیگ برتر و یکبار هم در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی تا قلعه نویی دوئل بازیکنان ملی پوش هر دو تیم بخصوص دو مهره مهم در خط حمله را زیر نظر بگیرد.
در بازی رفت لیگ برتر فصل جاری که در تبریز برگزار شد، دو تیم به تساوی یک - یک در حالی رسیدند که امیرحسین حسینزاده بود گل تراکتور را به ثمر رساند و همان بازی نخستین پیام جدی او به مهاجمان رقیب در لیگ بود.
حالا با قرعهکشی جام حذفی، این دو تیم باید در پایان فصل پاییز بار دیگر مقابل هم قرار بگیرند؛ دیداری که میتواند دوئلی مستقیم میان علیپور و حسینزاده رقم بزند و نقش تعیینکنندهای در ادامه روند انتخاب مهاجمان تیم ملی داشته باشد.
هر دو مهاجم میدانند که این تقابلهای مهم، شاید بزرگترین فرصت برای درخشیدن مقابل چشمهای قلعهنویی باشد؛ فرصتی که شاید تنها یک نفر از آن، بلیت جام جهانی را به دست آورد.
