تیم کومیته مردان به مدال برنز دست یافت 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در مبارزه رده بندی رقابت های کومیته مردان بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (سه شنبه ۴ آذر) تیم ملی ایران با الجزایر رقابت کرد و به برتری ۱۶ بر ۱۳ دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

حسین تبرته فراهانی، علیرضا کیشانی، میلاد صادق زاده، کامران رضایی نژاد و ابراهیم پورکاشانی ترکیب تیم ملی کومیته مردان را تشکیل می دهند. این تیم پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با اوکراین روبرو شد و نتیجه این مبارزه را ۳ به صفر واگذار کرد و بدین ترتیب راهی مبارزه رده بندی شد.

مدال برنز تیم کومیته مردان، سی و ششمین مدال کاروان ایران در بازی های المپیک ناشنوایان است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.