۴ آذر ۱۴۰۴، ۷:۵۲

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

تیم کومیته مردان به مدال برنز دست یافت 

تیم کومیته مردان به مدال برنز دست یافت 

تیم کومیته مردان در رده بندی بازی های المپیک ناشنوایان برابر الجزایر پیروز شد و به مدال برنز دست یافت. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در مبارزه رده بندی رقابت های کومیته مردان بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (سه شنبه ۴ آذر) تیم ملی ایران با الجزایر رقابت کرد و به برتری ۱۶ بر ۱۳ دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

حسین تبرته فراهانی، علیرضا کیشانی، میلاد صادق زاده، کامران رضایی نژاد و ابراهیم پورکاشانی ترکیب تیم ملی کومیته مردان را تشکیل می دهند. این تیم پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با اوکراین روبرو شد و نتیجه این مبارزه را ۳ به صفر واگذار کرد و بدین ترتیب راهی مبارزه رده بندی شد.

مدال برنز تیم کومیته مردان، سی و ششمین مدال کاروان ایران در بازی های المپیک ناشنوایان است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

