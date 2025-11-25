  1. ورزش
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

تیم کومیته بانوان صاحب مدال طلا شد 

تیم ملی کومیته بانوان ایران قهرمان بازی های المپیک ناشنوایان شد و مدال طلا این بخش را از آن خود کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در چارچوب یازدهمین روز رقابت های المپیک ناشنوایان و در بخش کومیته تیمی بانوان، امروز (سه شنبه ۴ آذر) تیم کومیته بانوان در مبارزه نهایی برابر اوکراین قرار گرفت.

تیم ملی کومیته ایران در این مبارزه با نتیجه ۹ بر ۸ پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.

نهال زکی زاده، زینب حسن پور، سارا ادریاو بیتا جواهری ترکیب تیم ملی کومیته بانوان را تشکیل می دهند.

دال طلا تیم کومیته بانوان هشتمین مدال طلا ایران در المپیک ناشنوایان است. با این مدال طلا، مجموع مدال های کاروان ایران در این دوره بازی ها به ۳۷ رسید.

