برخورد جدی پلیس راهور تهران با خودروهای فاقد معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد جدی پلیس با خودروهای فاقد گواهی معتبر معاینه فنی و وسایل نقلیه دودزا خبر داد و اعلام کرد: در هشت ماه گذشته حدود ۵۲۶ هزار خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی معتبر و حدود ۳۰ هزار وسیله نقلیه دودزا در پایتخت اعمال قانون شده‌اند.

سردار موسوی‌پور با اشاره به اهمیت معاینه فنی خودروها گفت: گواهی معتبر معاینه فنی نشان‌دهنده سلامت فنی وسیله نقلیه است و تضمین می‌کند که خودرو از نظر ایمنی، آلایندگی و مصرف سوخت در شرایط استاندارد قرار دارد. خودروهایی که فاقد این گواهی باشند، نه تنها امنیت راننده و سرنشینان را تهدید می‌کنند بلکه سهم قابل توجهی در آلودگی هوای تهران دارند.

وی ادامه داد: گواهی معاینه فنی از دو طریق مکانیزه توسط دوربین‌های سطح شهر و فیزیکی توسط پلیس کنترل می‌شود و خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزانه تنها به واسطه نداشتن گواهی معاینه فنی مبلغ ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند. و چنانچه خودرویی دارای معاینه فنی باشد ولی در بازدید میدانی توسط پلیس راهور نقص فنی در آن وسیله نقلیه مشاهده گردد، معاینه فنی به‌صورت برخط و آنی ابطال می‌شود و مالک ملزم به رفع نقص در بازه زمانی مشخص و دریافت معاینه فنی جدید و معتبر می‌شود.

وی افزود: در هشت ماه گذشته پلیس راهور تهران بزرگ با ۵۲۶ هزار خودرو فاقد معاینه فنی معتبر و همچنین حدود ۳۰ هزار وسیله نقلیه دودزا برخورد قانونی داشته است. این آمار نشان می‌دهد که همچنان بخشی از رانندگان نسبت به ضرورت معاینه فنی بی‌توجه هستند.

سردار موسوی پور در ادامه گفت: برای گرفتن گواهی معتبر معاینه فنی خودرو، بررسی سیستم ترمز، فرمان و چراغ‌ها، کنترل آلایندگی و میزان دود خروجی، بررسی ایمنی لاستیک‌ها و بدنه، تست مصرف سوخت و عملکرد موتور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سردار موسوی پور ادامه داد: خودروهایی که در این آزمون‌ها مردود شوند، موظف‌اند نسبت به رفع نقص اقدام کرده و مجدداً برای دریافت گواهی معتبر مراجعه کنند.

سردار موسوی پور همچنین در خصوص خودروهای دودزا افزود: وسایل نقلیه دودزا به دلیل نقص در موتور یا سیستم سوخت‌رسانی، آلایندگی شدیدی ایجاد می‌کنند. این خودروها علاوه بر تهدید سلامت عمومی، در کاهش کیفیت هوا و افزایش بیماری‌های تنفسی نقش مستقیم دارند.

سردار موسوی پور در پایان گفت: رانندگان گرامی، رعایت مقررات معاینه فنی تنها یک تکلیف قانونی نیست؛ بلکه اقدامی مؤثر برای حفظ سلامت جامعه و کاهش آلودگی هواست. هر خودرو سالم و بدون دود، سهمی در هوای پاک و شهری ایمن دارد. با انجام به‌موقع معاینه فنی، علاوه بر افزایش ایمنی سفرهای خود، به آینده‌ای سالم‌تر برای فرزندانمان کمک می‌کنیم.

