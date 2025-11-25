بانویی که با دستان خالی کارآفرین شد

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر نقش زنان در عرصه کارآفرینی بیش از گذشته پررنگ شده و بسیاری از بانوان با وجود موانع اجتماعی و اقتصادی، مسیر استقلال مالی و حضور مؤثر در فضای کسب‌وکار را انتخاب کرده‌اند.

الهام یونس‌تبار، کارآفرین فعال در حوزه تولید محصولات غذایی ارگانیک و بسیجی موفق یکی از زنانی است که طی یک دهه فعالیت مستمر توانسته کسب‌وکاری پایدار و اشتغال‌زا ایجاد کند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تجربه‌های شخصی، چالش‌ها و مسیر سختی که طی کرده سخن می‌گوید.

الهام یونس‌تبار که اکنون مجموعه‌ای فعال در زمینه تولید و فروش محصولات ارگانیک را مدیریت می‌کند، آغاز این مسیر را یکی از دشوارترین مقاطع زندگی خود می‌داند.

او معتقد است برای یک زن، آن هم زمانی که تصمیم می‌گیرد کاری را از نقطه صفر آغاز کند، موانع و فشارهای اجتماعی بیش از حد معمول است.

وقتی اطرافیان همراهی ندارند

به گفته او، اطرافیان به جای حمایت، معمولاً تردید ایجاد می‌کنند و سعی دارند ثابت کنند که زن توان و مهارت کافی برای راه‌اندازی کسب‌وکار ندارد. با این حال، انگیزه‌های درونی‌اش او را واداشت تا در برابر همه این فشارها بایستد و مسیر را ادامه دهد.

یونس‌تبار می‌گوید: دو عامل مهم باعث شد با وجود تمام دشواری‌ها، ایستادگی کند، نخست باور به اینکه زنان باید استقلال مالی داشته باشند و دوم مشاهده زنان بسیاری که در اطرافش بودند و نیازمند درآمد و استقلال بودند.

او اعتقاد دارد: هر فردی با یک مأموریت وارد زندگی می‌شود و او نیز در خودش توان مدیریت و شروع یک فعالیت اقتصادی را می‌دید؛ فعالیتی که بتواند علاوه بر رشد فردی، زمینه اشتغال و درآمدزایی برای دیگران را نیز فراهم کند.

یونس تبار درباره وضعیت کنونی مجموعه‌اش توضیح می‌دهد: امروز حدود ۱۲ نفر به شکل مستقیم و نزدیک به ۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم در بخش‌های مختلف تولید، فروش، بسته‌بندی و نمایندگی محصولات ارگانیک با او همکاری می‌کنند.

به گفته او، گسترده شدن حوزه فروش باعث شده تعداد قابل توجهی از بانوان بتوانند در این مجموعه مشغول به کار شوند و به استقلال مالی برسند.

یونس‌تبار در بخشی از این گفت‌وگو به اهمیت مهارت‌های فروش و بازاریابی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: شرایط امروز بازار نیازمند تخصص جدی است.

وی گفت: تلاش کردم در قالب دوره‌ها، کلاس‌ها و آموزش‌های کاربردی، مهارت‌های لازم را به همکاران و علاقه‌مندان منتقل کنم تا بتوانند با آمادگی بیشتر وارد فضای فروش شوند و درآمد پایدار داشته باشند.

در پاسخ به این پرسش که آیا حمایتی از سوی نهادهای مختلف دریافت کرده می‌گوید: حمایتی وجود نداشته است و این مجموعه از ابتدا تا امروز کاملاً شخصی و بدون تکیه بر حمایت‌های بیرونی رشد کرده و هرچند در برخی مواقع وعده‌هایی مطرح شده، اما در زمان نیاز عملی نشده است.

این کارآفرین گفت: به عنوان فردی که بیش از ۱۰ سال تلاش کرده و زیرمجموعه‌ای ۱۰ تا ۱۵ نفره را مدیریت می‌کند، نمی‌توانم ادعا کنم که از دستگاهی یا نهادی حمایتی دریافت کرده‌ام.

الهام یونس‌تبار در پایان بر این باور است که زنان می‌توانند در عرصه کارآفرینی موفق شوند، به شرط آنکه به استقلال فکری و مالی خود ایمان داشته باشند. او می‌گوید سختی‌ها همیشه وجود دارد، اما اگر مسیر روشن و هدف مشخص باشد، می‌توان بر همه موانع غلبه کرد و حتی برای دیگران نیز زمینه پیشرفت و اشتغال فراهم آورد.

تجربه الهام یونس‌تبار نمونه‌ای روشن از توانمندی و پشتکار زنان است؛ زنانی که با تکیه بر اراده، تلاش و هدف‌مندی، می‌توانند مسیر تازه‌ای بسازند و نه تنها خود بلکه جمعی از افراد را به سمت رشد و استقلال هدایت کنند. مسیر او می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای بسیاری از بانوانی باشد که قصد دارند قدم در راه کارآفرینی بگذارند.