به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری دوشنبه شب در نشست کمیسیون دانشجویی شهرستان ضمن گرامی‌داشت یاد و مقام شامخ شهدای دانشجو با تأکید بر نقش مؤثر دانشگاه در پیشبرد توسعه علمی فرهنگی و اجتماعی کشور، خاطرنشان کرد: دانشگاه باید پیوند منسجم و هدفمند خود با جامعه را حفظ کند و در حل مسائل اجتماعی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

فرماندار بوشهر افزود: دانشجو نیز به‌عنوان سرمایه انسانی کشور باید با درک صحیح از مسئولیت‌های اجتماعی مشارکت فعال و اثرگذار در حوزه‌های مختلف داشته باشد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه نشاط اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی و نقش آن در ارتقای انگیزه و پویایی دانشجویان افزود: برگزاری جشن ملی، تقویت روحیه امیدآفرینی و توجه به رویکرد جامع در برنامه‌ریزی‌ها از محورهای اساسی ویژه‌برنامه‌های هفته دانشجو است..

فرماندار بوشهر همچنین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور بر ارتقای کیفیت آموزش عالی و بهبود محیط فعالیت‌های دانشجویی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم دانشگاه را سرمایه راهبردی کشور می‌داند و بر نقش آن در رشد علمی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید ویژه دارد.

وی در جریان این نشست، از حضور استاندار بوشهر، معاونین استاندار و مدیران استانی در ویژه برنامه‌های روز دانشجو در شهرستان بوشهر خبر داد

فرماندار بوشهر در ادامه ضمن تاکید بر ارتباط مؤثر دانشگاه و جامعه تاکید کرد: دانشجویان در ایام مختلف سال باید دستاوردهای خود در قالب رویدادها و نمایشگاه‌های مختلف در معرض دید عموم قرار دهند.

در پایان نشست، فرماندار بوشهر به همراه اعضای کمیسیون و نمایندگان دانشگاه‌ها ضمن دیدار با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از بخش‌های مختلف پردیس دانشگاه از جمله سلف‌سرویس خوابگاه‌ها و فضاهای رفاهی بازدید و بر پیگیری مستمر مطالبات دانشجویان تأکید کرد.