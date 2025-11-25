به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در ابتدا آرزوی قبولی عزاداری‌های همکاران عزیز و آحاد ملت شریف ایران در ایام فاطمیه را دارم، از همه وعاظ، مداحان و خدمتگزاران و بانیان هیئت‌های مذهبی که برای تعظیم شعائر فاطمی در این ایام تلاش کردند تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: آنچه تاکنون کشور ما را بیمه کرده است، محبت مردم به اهل بیت عصمت و طهارت است؛ از خداوند متعال عاجزانه می‌خواهیم تا لحظه مرگ ما و کشورمان را از این خاندان جدا نکند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) یاد و خاطره آن امام عزیز را گرامی می‌داریم که با الهام از هدایت الهی بسیج را به عنوان نهادی زنده و پویا بنیان نهاد و به روح بلند تمام شهدای بسیجی درود می‌فرستیم.

وی افزود: این نهاد مقدس، انقلاب را به دست جوانان سپرد و نسل به نسل این امانت را منتقل کرد تا رشد و پیشرفت مداوم آن تضمین شود. بسیج نه تنها نماد حضور مردم در عرصه‌های حیاتی است، بلکه پیوند عمیق میان ایمان الهی و عمل ایجاد کرده و افراد را در مسیر کمال معنوی قرار می‌دهد. بسیج به عنوان برکت و گنجینه‌ای بی‌پایان، برای جمهوری اسلامی کلید پایداری، طول عمر و عزت ملت ماست. بسیج فرزند زمانه خویش بوده است و در هر عرصه‌ای که کشور نیاز داشته، مأموریت خود را انجام داده است؛ در دفاع مقدس لباس رزم به ترک کرد و هنگام نیاز، یاری‌رسان حوزه‌های درمان و محرومیت‌زدایی و اقتصاد شد.

رئیس مجلس گفت: امروز نیز نیاز کشور، روش‌های جدید برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. نسل امروز و جوان باید ایران را برای آینده متفاوت آماده کنند و روش‌های گذشته حکمرانی را که دیگر در حل مسائل کارساز نیست، اصلاح کنند و جوانان بسیجی پیشگامان این حرکت عظیم اسلامی محسوب می‌شوند.

وی در ادامه، گفت: جنگ ۱۲ روزه پنجره فرصتی را باز کرده است که بتوان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم، امنیت پیش‌رونده و آینده نگر مبتنی بر ترکیب اقتدار دفاعی، ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی را ایجاد کرد و حرکت به سوی ایران قوی را با شتاب آغاز کرد.

وی بیان کرد: بسیج باید این وظیفه خود را در این مقطع زمانی بشناسد و با دوری از نگاه‌های سیاسی، ظرفیت‌های عظیم مردمی مخصوصاً نخبگان جوان جامعه را در راستای رسیدن به این هدف به کار گیرد.

قالیباف گفت: از این فرصت بهره می‌گیرم و از دولت محترم تشکر می‌کنم که سرانجام زمینه‌های اجرایی کردن قانون اعطای کالابرگ الکترونیک با شیوه جدید را فراهم کرد و مطالبه رهبر انقلاب را به مرحله اجرا رساند.

وی توضیح داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته، به زودی اجرایی شدن طرح کالا برگ با شیوه جدید که قیمت کالا را برای مصرف کننده در طول سال ثابت نگه می‌دارد، آغاز می‌شود و در فاز اول سه دهک از هفت دهک مشمول این طرح می‌شوند و به مرور بقیه مردم تا هفت دهک مشمول این طرح خواهند شد.

قالیباف در ادامه، گفت: در این روزها آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی، برای ما و تمام مردم ایران که عاشقانه طبیعت و سرمایه‌های ملی کشور را دوست دارند، نگرانی‌های جدی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از پهنه آتش‌سوزی عرصه‌های جنگلی الیت چالوس، با تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی و پشتیبانی از خطر نابودی نجات یافت. بالگردها و هواپیماهای‌نیروی هوافضای سپاه و هوانیروز ارتش در عملیات اطفای حریق با ده‌ها سورتی پرواز مشارکت کردند. آتش نشانان فداکار سازمان آتش نشانی، نیروهای هلال احمر و نیروهای محیط زیست و محیط‌بانی نیز در کنار خیل عظیمی از فعالان محیط زیست و نیروهای محلی و مردمی، شبانه روز برای حفاظت از این میراث ملی، مجاهدانه تلاش کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این وجود، مجلس نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در این زمینه را به دقت بررسی خواهد کرد. کمیسیون امور داخلی کشور و کمیسیون کشاورزی مأموریت یافته‌اند تا گزارشی موشکافانه از عملکرد تمام دستگاه‌های مسئول در این زمینه تهیه کرده و هرگونه قصور یا تقصیر یا بی توجهی به هشدارها یا تأخیر در ایفای وظایف را مورد بررسی قرار دهند و در اسرع وقت گزارشی شفاف به مردم و نمایندگان ارائه کنند.

وی گفت: تجهیزات ضروری برای اطفای این نوع حریق‌ها باید تقویت شده و در بودجه سال آینده توجهی ویژه به این امر خواهیم داشت. نگرانی و دلسوزی مردم شریف ایران برای این سرمایه‌های ارزشمند و بدون جایگزین ملی را ارج می‌نهیم و با عمل به وظیفه نظارتی خود گامی جدی در راستای بهبود کیفیت مقابله با بحران برخواهیم داشت.

قالیباف در ادامه، گفت: در پایان شهادت برادر عزیز و مجاهدم حاج ابوعلی طباطبایی را به محضر امام عصر، رهبر معظم انقلاب، شیخ نعیم قاسم و همه برادران و مجاهدان در مقاومت اسلامی لبنان و دیگر گروه‌های مقاومت تسلیت عرض می‌کنم. او مردی بود که همه عمر شریف خود را به جهاد گذراند و اکنون پاداشی را که شایسته آن بود، دریافت کرده است.

وی گفت: لازم است در این باره چند نکته کوتاه عرض کنم؛ نخست اینکه با اطمینان و شناخت عرض می‌کنم که سازمان مستحکم و مبارک حزب الله لبنان با قدرت در حال طی مسیر خویش است و مردان بزرگی از نسل‌های پیش از حاج ابوعلی و پس از آن برای تداوم قوی‌تر این مسیر در صحنه حاضرند.

قالیباف ادامه داد: دوم اینکه رژیم صهیونیستی و شخص نخست وزیر جنایتکار آن یک گروه تبهکار بین المللی ایجاد کرده و استراتژی جنایت بدون مرز را در پیش گرفته‌اند. برای آن‌ها فرقی میان تهران، بیروت، دوحه، اسلام آباد، خارطوم و استانبول وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان‌های بین المللی و قدرت‌های جهانی نیز علی‌رغم مطالبات مردم دنیا، وحشی‌گری این رژیم را می‌بینند و اراده‌ای برای متوقف کردن آن ندارند. صریحاً اعلام می‌کنم این وضعیت قابل تداوم نیست و صبر حد و حدودی دارد. مقاومت، تدبیر می‌کند، اما شجاع است. محاسبه می‌کند، اما اهل عمل است. جنگ طلب نیست، اما خوب می جنگد.

وی تصریح کرد: رژیم جنایتکار صهیونیستی دست تجاوز خود را به سمت کل منطقه دراز کرده و تنها راه تضمین ثبات در منطقه، قطع این دست متجاوز است. مقاومت نه فقط در لبنان، بلکه در سراسر منطقه، به طور منسجم و هماهنگ، درباره این مسئله حساس، با تدبیر تصمیم خواهد گرفت و با شجاعت عمل خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما باید بدانند ما با دشمنی مواجهیم که فاقد خوی انسانی است، به هیچ قاعده و توافقی نیز پایبند نیست و قصد تشدید تجاوز علیه کل منطقه را دارد. در اینجا تنها قاعده‌، شجاعت و قدرت است که کارآمد است و باعث بازدارندگی این دشمنان بشریت می‌شود و بار دیگر باید یادآوری کرد که در این روزهای حساس، حفظ اتحاد و انسجام ملی، خودداری از ایجاد تفرقه و تنش و اعتماد به تدبیر مسئولان، حیاتی و راهگشا خواهد بود.