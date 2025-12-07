  1. جامعه
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۵

تعیین سقف مهریه؛ راهکار یا چالش/ ۴۴

هدیه روز زن مجلس به زنان؛ مصوبه‌ای برخلاف رهنمودهای رهبری

تصویب طرح محدودسازی مهریه در مجلس، بدون ارائه سازوکارهای حمایتی جایگزین، بحث‌های گسترده‌ای درباره پیامدهای آن ایجاد کرده و نگرانی‌ها درباره تضعیف امنیت و کرامت زنان را افزایش داده است.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه - مینا یاری؛ مجلس شورای اسلامی اخیراً طرح محدودسازی ضمانت اجرای مهریه را تصویب کرده است؛ طرحی که محدودیت قابل‌توجهی برای مطالبه مهریه بیش از ۱۴ سکه ایجاد می‌کند و عملاً توانایی زنان برای استیفای حقوق مالی خود در زمان طلاق را کاهش می‌دهد. این مصوبه، با وجود انتقادات کارشناسی و هشدارهای پیشین مرکز پژوهش‌ها، بدون ایجاد جایگزین‌های مؤثر برای حمایت از زنان اجرا شده و بحث‌های گسترده‌ای درباره پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن بر خانواده و زنان ایجاد کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار اخیر با بانوان، نکاتی را مطرح کردند که می‌تواند معیار سنجش بسیاری از تصمیمات در حوزه زنان و خانواده قرار گیرد. ایشان فرمودند: در بین موضوعاتی که در مورد جنس «زن» باید مطرح بشود، دو موضوع مهم‌تر از همه است: یکی «شأن زنان» و دیگری «حقوق زنان». شأن زن در فرهنگ اسلامی منطبق با طبیعت زن و منطبق با نیاز جامعه و منطبق با مصلحت جامعه است.

ایشان همچنین فرمودند: در نگاه اسلام، زن و مرد دو عنصر متعادل انسانی‌اند… حقوقی برای زن، حقوقی برای مرد، حقوقی برای فرزندان و نیز: در مورد حقوق زن، اوّلین حقّی که برای زن باید در نظر گرفت، مسئله عدالت در رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی است و تأکید کردند: حفظ امنیّت و حرمت و کرامت زن جزو حقوق زن است. در اسلام، کرامت زن و احترام به زن یکی از اصلی‌ترین عناصر است.

این تأکیدات نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در حوزه خانواده باید به‌گونه‌ای باشد که «امنیت، عدالت و کرامت» زن تضمین شود و زن در خانواده در جایگاه انسانی و کرامت‌مند خود قرار گیرد.

بازتولید ناترازی و عدم توازن در حقوق خانواده

در نظام حقوقی اسلام، مهریه حق اختصاصی زن است و طلاق حق اختصاصی مرد. این دو حق، در کنار یکدیگر، نوعی توازن متقابل ایجاد می‌کنند. اگر یکی از این دو حق محدود می‌شود، باید برای ایجاد توازن، حق مقابل نیز تعدیل شود؛ در غیر این صورت ساختار حقوقی خانواده دچار عدم تعادل می‌شود.

به همین دلیل، اگر قانون‌گذار احساس می‌کند سوءاستفاده‌هایی در زمینه مهریه رخ می‌دهد، باید هر دو سوی حقوق را اصلاح کند، نه اینکه تنها امتیاز زنان را محدود کند. برهم‌خوردن توازن حقوقی، به شرایطی منجر شده که در آن هم مرد با مجازات‌های کیفری مواجه می‌شود و هم زن از احقاق حقوق خود بازمی‌ماند. طرح اخیر نیز تغییری در این روند ایجاد نمی‌کند و صرفاً به تداوم همان چرخه کمک خواهد کرد.

در نگاه اسلام، زن و مرد دو عنصر متعادل انسانی‌اند؛ حقوقی برای زن، حقوقی برای مرد و حقوقی برای فرزندان

در ساختار فعلی حقوقی ایران، مهریه، مهم‌ترین ابزار مالی و حمایتی زن در برابر آسیب‌های احتمالی زندگی مشترک به شمار می‌آید. مرد هر زمان اراده کند می‌تواند زن را طلاق دهد؛ اما زن برای طلاق باید «عسر و حرج» یا ایراد مشخصی را اثبات کند. اثبات اعتیاد، خشونت یا ترک پرداخت نفقه همواره کار ساده‌ای نیست. اگر نتواند اثبات کند، نه‌تنها امکان طلاق ندارد بلکه در صورت درخواست طلاق، ناچار است از حقوق مالی خود بگذرد.

علاوه بر این، در مصوبه جدید زن باید دو سال نیز جدا از شوهر زندگی کند تا قاضی حکم طلاق صادر کند؛ پرسش اینجاست که زنی که امکان مالی ندارد، دو سال جدایی را چگونه باید مدیریت کند؟ در چنین وضعیتی، مهریه تنها نقطه اتکایی است که می‌تواند حداقلی از امنیت را ایجاد کند.

کاهش ضمانت مهریه بدون جایگزین؛ جهیزیه نقد، مهریه نسیه

در پاسخ به این پرسش که «جایگزین مهریه چیست؟»، برخی نمایندگان به شروط ضمن عقد یا وکالت در طلاق اشاره می‌کنند. این پاسخ خود نشان می‌دهد قانون‌گذار، مسئولیت حمایت از زن را از قانون به میز مذاکره ازدواج منتقل کرده است، یعنی خود حمایت نمی‌کند.

این رویکرد عملاً زنان و مردان را در لحظه عقد مقابل هم قرار می‌دهد؛ هر زنی باید بدون پشتوانه حمایتی قانون، برای حقوق اولیه‌اش چانه‌زنی کند. اگر این شروط ضمن عقد متضمن «حقوق طبیعی زنان» است، چرا قانون‌گذار آن را در متن قانون قرار نمی‌دهد و آن را به گفت‌وگوهای فردی و گاه نابرابر در هنگام عقد واگذار می‌کند؟

از سوی دیگر در فرهنگ عمومی، زن در آغاز زندگی جهیزیه را نقداً به خانه می‌آورد و مهریه را به‌صورت دین نسیه دریافت می‌کند. با تصویب طرح جدید، بخش زیادی از این دین، عملاً غیرقابل وصول می‌شود. اجرت‌المثل نیز با اینکه در قوانین آمده، در عمل بسیار دشوار اثبات می‌شود و با شیوه‌های اجرایی اخیر تقریباً کارآمدی خود را از دست داده است.

برهم‌خوردن توازن حقوقی، به شرایطی منجر شده که در آن هم مرد با مجازات‌های کیفری مواجه می‌شود و هم زن از احقاق حقوق خود بازمی‌ماند

اکنون پرسش اصلی این است: زنی که سال‌ها کار خانه را «در ازای سرپناه» انجام داده است، در صورت طلاق چه پشتوانه‌ای خواهد داشت؟ اگر مرد پس از سال‌ها زندگی، زن را نخواهد و او را از خانه خارج کند، در نبود مهریه و نبود اجرت‌المثل مؤثر، چه حقی برای زن باقی می‌ماند؟ چنین رویکردی چگونه با «کرامت زن» و «عدالت حقوقی» سازگار است؟

در مصوبه اخیر مجلس زن برای مطالبه بیش از چهارده سکه باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند. اگر زن نتواند ثابت کند بقیه مهریه قابل مطالبه نبوده و به طور کلی منتفی می‌شود. حتی دیگر قسط‌بندی هم نمی‌شود. در واقع گویی قانون‌گذار بقیه مهریه را به مرد بخشیده و عملاً فقط چهارده سکه از مهریه را به رسمیت می‌شناسد و برای بیشتر از آن اعتباری قائل نیست. مگر آنکه مرد متمول باشد و اموال خود را هم پنهان نکرده باشد. در نتیجه، مهریه که در فقه اسلامی از دیون ممتاز زن است به حقی مشروط و کم‌اثر تبدیل شده است.

نادیده‌گرفتن هشدارهای کارشناسان و مرکز پژوهش‌ها

علاوه بر همه هشدارهایی که کارشناسان و وکلا پیش از تصویب طرح داده بودند، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش از این ۱۸ ایراد اساسی به این طرح مطرح کرده بود. ایراداتی که نه سیاسی بود و نه احساسی، بلکه حقوقی و کارشناسی بودند. طرح ابتدا از صحن به کمیسیون ارجاع شد. اما در روندی عجیب، در بازگشت دوباره به صحن، بخش‌هایی از جمله تعیین سقف ۱۴ سکه، که قبلاً حذف شده بود، دوباره در قالب پیشنهادی مطرح و تصویب شد.

این پرسش همچنان پابرجاست: اگر ایرادات قبلی موجب بازگشت طرح به کمیسیون شده بود، چگونه نسخه اولیه بدون اصلاح جدی مجدداً تصویب شد؟ آیا جامعه در این مدت صرفاً معطل رفت‌وآمدهای بی‌حاصل بین صحن و کمیسیون بوده است؟

آیا مسائل خانواده به مثابه میدان جنگ جنسیتی است؟

آنچه در این ماجرا مایه تأسف بود واکنش نمایندگان پس از تصویب طرح است. برخی نمایندگان مجلس واکنش‌هایی نشان دادند که به‌روشنی حاکی از نگاه «تقابلی» به مسئله مهریه است. آنجا که سخنگوی کمیسیون قضائی در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «پیروز شدیم»، نشان می‌دهد تصویب این طرح نه به‌مثابه حل مسئله خانواده، بلکه به‌عنوان غلبه بر یک طرف دعوا دیده شده است.

هدیه روز زن مجلس به زنان؛ مصوبه‌ای برخلاف رهنمودهای رهبری

وقتی مسئولان تقنین، اصلاح قانون را «پیروزی» بر زنان تلقی می‌کنند، سوال بنیادین این است که چنین رویکردی چه نسبتی با تحکیم بنیان خانواده دارد؟ آیا می‌توان خانواده را با سبک‌کردن یک کفه ترازو و سنگین‌کردن کفه دیگر اداره کرد؟ اگر خود نمایندگان با خوشحالی از «پیروزی» سخن می‌گویند، این یعنی خودشان هم می‌دانند که طرف شکست خورده و مقابل این پیروزی، زنان جامعه هستند.

همچنین پخش صدای یکی از نمایندگان پس از تصویب و ابراز شادی با بیان عبارت «ای جونم» نشان از نگاه تقابلی برخی از نمایندگان با مخالفت‌های اعضای فراکسیون زنان و نشانه‌ای از دوگانگی فضا در مواجهه با موضوعات حساس اجتماعی بود. بله شما پیروز شدید اما بازنده این معرکه تمام جامعه خواهد بود.

هدیه روز زن مجلس به زنان همزمان با دیدار رهبری

تصویب طرح محدودسازی ضمانت اجرای مهریه در مجلس، درست هم‌زمان با دیدار رهبر انقلاب با جمعی از بانوان کشور، به عنوان مهمترین رویداد حوزه زنان، یک بار دیگر موضوع حقوق زنان و سیاست‌گذاری خانواده را در کانون افکار عمومی قرار داد. این هم‌زمانی، از آن جهت اهمیت دارد که در سخنان رهبری بر «عدالت»، «حفظ کرامت زن» و «توازن حقوقی زوجین» تأکید شد؛ در حالی که مصوبه مجلس در نگاه بسیاری از کارشناسان، با این اصول فاصله دارد و حتی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر نهاد خانواده منجر شود.

احساس بی‌پناهی زنان در برابر ساختارهای تصمیم‌گیر زیبنده جامعه اسلامی نیست و قانون‌گذار نمی‌تواند نسبت به تبعات روانی و اجتماعی تصمیم‌های خود بی‌تفاوت باشد

باید توجه شود که احساس بی‌پناهی ایجاد شده در زنان در برابر ساختارهای تصمیم‌گیر زیبنده جامعه اسلامی نیست. حتی اگر فرض شود بخشی از نگرانی‌ها ناشی از سوءتفاهم باشد، قانون‌گذار حق ندارد نسبت به تبعات روانی و اجتماعی تصمیم‌های خود بی‌تفاوت باشد.

وقتی زنان در تعاملات اجتماعی احساس می‌کنند برای حفظ حداقلی از امنیت باید به راهکارهای غیررسمی، شروط اختصاصی یا حمایت‌های غیرقانونی متوسل شوند، نتیجه چیزی جز «معاملاتی شدن روابط پیش از ازدواج» و سردتر شدن فضای خانواده نیست؛ آن هم در دوره‌ای که کشور با بحران جمعیت دست به گریبان است.

تصویب طرح محدودسازی مهریه در روزی که رهبر انقلاب در مهم‌ترین رویداد سالانه بانوان، بر کرامت و امنیت زنان تأکید داشتند، نقشی در حل مشکلات موجود خانواده ایفا نمی‌کند، بلکه به دلیل ایجاد عدم تعادل حقوقی و محدود کردن ابزارهای حمایتی زنان، می‌تواند به اختلافات بیشتر و بی‌ثباتی در نهاد خانواده منجر شود. در شرایطی که مسئله خانواده و جمعیت از اولویت‌های کلان کشور است، قانون‌گذاری درباره حقوق زنان باید دقت، جامع‌نگری و هم‌خوانی با مبانی اسلامی و انتظارات جامعه را ملاک قرار دهد.

اکنون انتظار می‌رود مجلس با بازنگری در مصوبه و توجه به پیشنهادهای کارشناسی و نیز با انطباق سیاست‌ها با تأکیدات رهبری درباره عدالت و کرامت زن، گامی مؤثر در جهت اصلاح این روند و تقویت بنیان خانواده بردارد.

    • ایرانی IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      48 17
      پاسخ
      اگه یه ذره فقط یه ذره به بیانات مقام معظم رهبری عمل میشد وضع مملکت اینجوری نبود. حیف
    • مهدی IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      40 25
      پاسخ
      نویسنده خبر مورد نظر محترم اگه خدای نکرده پسر شما هم مثل من 20 سال مهریه می داد و هر دفعه تهدید می شنیدکه اگه ندی می ندازمت زندان و هنوزم ادامه داره اگه این اتفاق می افتاد باز هم اینجوری از کرامت زن حرف می زدی؟
      • ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        32 23
        مگه متن چنین چیزی رو تایید کرده؟ بعدم آقا اگر ندار باشه میتونه درخواست اعسار بده... مسئله مهریه در برابر حق طلاقه. بعد من نمیدونم کی آقایون رو مجبور می کنه که انقدر ناله می کنن خب قبول نکنید. کل حرف اینه چرا یک طرفه قانون نوشتن؟ هم خانما اذیت میشن هم آقایون دچار مشکلن... چرا مجلس از خانوما حمایت نمی کنه؟
      • ناشناس IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        33 12
        حالا یک سوال ازشما .اگر داماد شما هم مثل داماد من به دخترتان خیانت میکرد و خودش هم اقرار میکرد و در محضر قانون انکار میکرد چه میکردید؟
      • یه ایرانی IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        16 15
        ببین مهریه حق شرعی و قانونی و قرآنی زن هست حالا چه طلاق بگیره چه نه.
    • رها IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      30 100
      پاسخ
      ظلم اشکار به زنان زن ،زندگی، عدالت
    • سعید IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      34 16
      پاسخ
      کجای این مصوبه ضد حرفهای رهبر هست؟ کسی نمیگه حقوق زن را نباید داد ولی اینکه باعث بدبختی مرد شود هم رهبر ایران مخالف هستند. حقوق زن به اندازه خودش نه به اندازه طمع. می‌خواهید دخترانمان ازدواج کنند و یک عمر در کنار شوهر باشند، پس با مهریه بالا نه به زنان قدرت اضافه دهیم نه از قدرت مردان بکاهیم.
      • نیلو ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        21 25
        کسی نمیگه نباید داد ولی قانون تصویب می کنیم که ندیم. وقتی حق رو زیر پا میذارید و به زن ظلم می کنید میشه مخالف حرفا رهبری...مردان با حق طلاق حق تحصیل حق اشتغال حق اذن خروج از خانه و از کشور با درخواست اعسار با با قانون مهریه به اندازه کافی قدرت دارن... زن قط همینو داشت که دارن ازش میگیرن. به جای اینکه مشکلات دو طرف رو حل کنن درگیر تعداد سکه ن... به جای اینکه تورم رو مدیریت کنن دست تو جیب خانوما کردن... لابد 5 سل دیگه سر قانون 5 سکه مهریه میخوایم دعوا کنیم
    • ایرانی US ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      22 16
      پاسخ
      نویسنده محترم، سلام. به نظر می‌رسد اصلا از قیمت سکه خبر ندارید که بالای صد و سی میلیون تومان است. یعنی حدود دو میلیارد تومان، اگه بخواهیم از اقلام دیگر صورت قباله صرف نظر کنیم. یعنی باز هم به حقوق زنان ظلم شده. لطفا با انصاف باشید و فرهنگ کشور را اینگونه از بین نبرید.
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      34 19
      پاسخ
      منکر مشکلات مهریه برای زنان نیستم اما امروز مهریه ابزار کاسبی برای برخی زن ها شده . چرا واسه مردهایی که تو زندان به خاطر مهریه پوسیدند سکته کردند مریض شدند بچه هاشون بدبخت شدند و بلاهای دیگه سرشون اومد ، مرثیه خوانی نکردید؟ حالا یه مصوبه بعد از نود و بوقی به نفع مردا شده صدای برخی دراومده ؟؟؟؟؟
      • IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        18 32
        نکنه انتظارداشتی زن بمونه توهمو ن دوران قدیم که هی کتک بخوره خیانت ببینه وزجربکشه سکوت کنه الان براتون عجیبه که مهریه میزاره اجراحتماراضی نبوده اززندگی دولت بجای گرفتن حق وحقوق زن داره به مشکلاتش اضافه میکنه خیلی راست میگین ریشه مشکل روپیداکنین و حل کنین که مطمئنم مهریه نیست هیچ کس حق نداره برای ما زنا حدمهریه تعین کنه مردا چشاشون روبازکنن موقع ازعقدعقلشون استفاده کنن ورضایت ندن
      • زن پرتوقع ایرانی IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        10 1
        برخی زنان ایران همیشه پرتوقع بوده اند، و از اسلام تنها مهریه آنهم نه بصورت صداق بلکه وسیله پتک بر سر مرد و توقیف اموال مرد استفاده کردند.
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      21 39
      پاسخ
      کاش یک کار درست انجام ‌می‌دادند . این مصوبه که واقعاً افتضاح بود .
    • لیلا IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      52 8
      پاسخ
      از موافقان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قانون اصلاح مهریه تشکر میکنم، ۶ میلیون پرونده مهریه تو دادگاه وجود داره آمار طلاق بسیار بالا رفته ازدواج کاهش پیدا کرده، و همه این موارد با اصلاح قانون مهریه درست خواهد شد
      • الهه IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        3 11
        این قانون تعداد پرونده ها را کم می کنه؟ چه ربطی داره. نهایتا بتونه زندانی شدن رو حذف کنه. و گرنه تعداد پرونده ربطی به مهریه نداره. بعدم چندتاشون به پرداخت مهریه و زندان ختم میشه؟ تقریبا هیچ
    • زهرا IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      19 21
      پاسخ
      اگر قرار است به مردان آزادی تمام عیار داده بشه که در ازدواج پادشاهی کنند و هیچ قانونی آنها را برای عدم مسئولیت پذیری، بی وفایی، خشونت و تحقیر زن بازخواست نکند چرا زن باید ازدواج کند و تن به این ذلت بدهد؟ تمام حقوق انسانی زنان را با وعده ی موهوم مهریه گرفتند حتی نمیتواند به راحتی خودش را از بند مرد بددهن ، خشن و بی مسئولیت رها کند پس در خانه ی پدر جای او امن تر است
    • ناشناس IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      24 19
      پاسخ
      امیدوارم این قانون جدید در شورای نگهبان رد شود .و حق طلاق هم به زنان داده شود تا اگر شوهرشان خیانت کرد بتوانند متارکه کنند
      • IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        5 2
        اگر زن خیانت کرد چه؟ اگر زن خلاف دستورات الهی و حق شوهر را بجا نیاورد چه !؟
    • ناشناس IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      15 20
      پاسخ
      اتفاقا چند شب پیش برای خواستگاری خواهر زاده ام رفته بودیم که پدر دختر گفت باید تصویب این قانون جدید باید برای دختر پشت قباله ملک یا خانه ای بزنید چون پدر داماد متمول بود یک قطعه زمین ۳۵۰ متری را قبول کرد حالا یک سوال اگر داماد چنین پدری نداشت چکار میکرد؟.این قانون اشکالات زیادی دارد
      • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        7 6
        خب پس مردا خودشون با خودشون درگیرن، یه پسری میره خواستگاری، پدر دختر مهریه تعیین میکنن پسر و پدرش هم می پذیرند. اون وقت کار به طلاق بکشه زن بیچاره تنهایی درگیره، در برابر حق طلاق، و بی پولی و بیچارگی بعدش... آقایون خودتون این بلا رو سر جامعه آوردین. خانما اندازه شما حسابگر نیستن
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      13 5
      پاسخ
      سلام قانون جدید شامل ما مردهایی که قبل از ۱۴۰۴ اجرا گذاشتن هم بشه،سکه ۱۳۰میلیونی،اجاره های بالا،تورم بالا،ما باید تاوان بدیم سکه به نرخ روز عقد نه به نرخ روز که ثانیه ای بالا بره،نرخ سکه باید ثابت باشه نه ثانیه ای بالا بره،من زنم فوت شد با بچه کوچیک مجبور به ازدواج مجدد شدم،خانواده زن اولم که فوت شده طلب مهریه کردن،زن دوم میگه مهریه مرده میگیره من که زنده ام نگیرم،حالا من موندم ۲تا مهریه،اجاره،تورم بالا،چندتا بچه،با یه حقوق کارگری،انصاف واقعا من نون از دهن بچم بگیرم بدم به مادر و پدر زنو فوت شدم
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      23 17
      پاسخ
      آقایان محترم من به عنوان زن وقتی حاضر به ازدواج شدم که شوهرم تکیه گاهم باشه نه که بعد گذشت سال ها و پیرتر شدن ما زنها از خونه بیرونمان کنن چه اعتباری هست که بچه دار بشیم چه اعتباری هست که اصلا شوهر کنیم ما زنها در جامعه ای بزرگ شدیم که همیشه شوهربعد خدا همه کس ماست آیا این درسته که شما هر وقت از ما بهتر پیدا کردید مارو بیرون کنید ما کجا بریم وقتی که نه پدری زنده اس نه مادری
    • CY ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 12
      پاسخ
      آقای قالیباف قانون حجاب چی شد باز عقب افتاد؟؟؟
    • رسول IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      13 4
      پاسخ
      یعنی چی مهریه رو زن نقد میاره اولا تو بعضی اقوام جهیزیه هم با مرد هست و دوم اینکه قانونی برای الزام به جهیزیه برای زنان نیست و البته نبایدم باشه
      • من IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        6 6
        قانون نیست عرفه. خیلی از خانواده های پسرا حتی ۴ تیکه جنس رو هم نمی‌پذیرن. در حالی که وظیفه شرعه. دختر بیچاره مجبوره میخره میاره تو خونه بعد از ارزش میفته مستهلک میشه ولی مهریه رو هیچ وقت نمیگیره. حتی خانواده پسرا رو مارک جهیزیه ایرانی و خارجی بودنش چی داری و چی نداری نظر میدن
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 7
      پاسخ
      مهریه از این به بعد نقدی میشه و فساد در جامعه سر به فلک می کشه،
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      13 4
      پاسخ
      مشکل مهریه هنوز پابر جاست، زنی که هیچ زندگی نکرده و مهریه را اجرا گذاشته 14 سکه،هر سال یکبار با یک شوهر 14 سکه، خوبه و زنی که عمری زندگی کرده، بچه دار شده، هستی و نیستی پای شوهرش ریخته هم 14 سکه،
      • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        9 3
        چرا این حرف رو تکرار میکنید؟ چند تا زن می‌شناسید که این کار رو میکنن؟ این همه زن نجیب دور و بر همه هست. اون نماینده میگه همه هم میگن. خجالت نمیکشید؟ چند درصد مردا مهریه دادن تا حالا؟ کاش یکی یه آمار بگیره. ولی از هر کی بپرسی حد اقل ۵ تا خانم میشناسه که یا نمیتونه جدا بشه، یا شوهرش میزنه، یا خیانت دیده، یا وضع مالی بدی داره ولی نتونسته حقش رو بگیره. واقعا این همه دروغ روا نیست خدا رو خوش نمیاد
    • زهرا IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      12 9
      پاسخ
      واقعا بااین قانون شان هیچ دختری دیگه از ازدواج نمی کنه.خونه بابامون باشیم بهتره.
      • ناشناس IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        6 4
        خب باش بهتر
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      9 4
      پاسخ
      به نظر من تعداد سکه هر چقدر از زندگی مشترک بگذره باید بالا بره چون مرد هم نتونه به زن و زندگی و بچه خیانت کنه وگرنه تاوان باید بده چون خیانت به زن خیانت به فرزندان و زندگی هست و باید تاوان داده بشه و هروقت مردی دستش به روی زن و بچه شل شد باید مهریه بالاتر بره اینطوری نه فیل زن و نه فیل مرد یاد هندوستان میکنه کما اینکه بر اساس این قانون نابخردانه زنی بعد از چندین سال زندگی با داشتن فرزند دانشجو شوهرش هم خیانت میکنه وتوی همین چند وقت همسرش را بیرون میکند و میگوید برو بیرون 14سکه تصویب شده
    • سواخ IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      14 2
      پاسخ
      اینقدر چوب لای چرخ این لایحه نگذارید .مهریه باید محدود بشود.
    • زهرا IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 6
      پاسخ
      هر چند که زنانی مثل من که هم کارمند وهم مادر چند فرزند هستند وبا شکستی سنگین از مردانی که بی مسولیتی وخیانت را برای خود روش زندگی میدانند ،زیادند اما چه فرقی میکند که وکلای مجلس دردی از دردهای ما را درمان نمی‌کنند بلکه افرادی مثل من باید در با زحمت وبدون هیچ گونه پشتوانه ای وبا نگاه ناامیدانه به این جامعه زندگی کنند .این عین بی عدالتی است.
    • جمشید IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      11 2
      پاسخ
      در مقابل این همه حق و حقوقی که در ایران به زنها داده شده چه مسولیتی بر عهده شان کذاشته شده؟ شیردادن به طفل و کارهای منزل و ....وظیفه زن نیست و اگر انجام دهد میتواند پولش را بگیرد.در عوض برای مردها تامین مسکن ، خوراک و پوشاک ، خرج تحصیل ،نفقه فرزندان ، مهریه ، اجرت المثل و هزاران مسولیت نهان و آشکار دیگر که اگر بر دوش کوه بگذارند توان تحمل در این شرایط اقتصادی ندارد.و اگر در یک مورد کوتاهی کند به جرم ازدواج زندانی میشود.....اخه این چه قانون و عدالتی است ؟؟؟؟؟؟
      • بی پشتوانه IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 5
        کدومش رو گرفتن؟؟؟؟؟ منکه ندیدم زنی برای شیر دادن به طفلش یا کار خونه از شوهرش چیزی تقاضا کنه، مادر خودت از بابات پوول گرفته؟؟؟؟ مادرا بی منت برا بچه شون و خانواده کار می کنن 24ساعته شب بیداری برا بچه ای که فامیل و نام خانواده باباشو به ارث میبره نه از مادر تو خواهر نداری؟ برا ابجیتم اگر شوهر بد زبون داشته باشه فامیل شوهرش بهش بی احترامی کنن همینه حرفت
    • IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 2
      پاسخ
      مهریه را عندالستطاعه قید کنید سرعقد پسران واقایان محترم باتعداد کم موقع عقد دستپاچه وزیاد خوشحال نباشید بعداز عقد بله یاعلی
      • .... IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        5 5
        حق طلاق رو هم به خانم بدین پسران و آقایان محترم
    • محمد IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      13 3
      پاسخ
      باسلام بسیار کار پسندیده ای درمورد مهریه انجام شده اصلا باید از سیستم سکه و طلا خارج بشه داستان مهریه دختری که به دنبال زندگی باشه و پسری که به دنبال زندگی باشه باهم هر انچه دارن رو تقسیم میکنن و اصلا فاز مادی و معامله نباید وسط باشه
      • مینو IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        2 4
        اونوقت چطوری بفهمیم کی دنبال زندگیه؟ چطور باید برای دنبال زندگی بودن آقایون قانون بنویسن بعد همه خانوما زندگی خراب کن فرض بشن؟ بعد مردی که کتک میزنه، خرجی نمیده، معتاده، خیانت می کنه دنبال زندگیه؟ زن بیچاره چطور از دستش خلاص بشه؟ چقدر بی انصافی آخه... بابا مشکل ازدواج تورم و گرونی خونه س نه مهریه
    • الهه IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 9
      پاسخ
      شوهر من 20 ساله من رو ازار روحی رو انی و جسمی میده.کتک میزنه فحش میده و شدیدا چشم چرونه مشکل اعصاب داره. بخاطر 2تابچم مجبوربه تحمل شدم
      • بی طلب IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        1 0
        مجبور نباش، طلاق و السلام، اینا همش حرفای چرته ... اصلا تو باید مهریه رو طلا میگرفتی سر سفره و بس، پس طلبکار نباش و برو پی زندگیت ... هیچ طلبی از شوهرت نداری ...
    • پدرام غفاری IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      10 3
      پاسخ
      عجیبه همچنین مقاله و نظری منتشر میشه اتفاقا دقیقا طبق نیاز جامعه و نظر رهبری هست ، این معضل به اسم مهریه تمامی ارکان خانواده ها رو داغون کرده و مانع ازدواج هست این تصویب بدرستی انجام شده الان سکه شده ۱۲۷ میلیون چطور شما حق میدونید که یک فرد ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۷۰۰ سکه به به خانم بده و ایشان یعنی خانم هم بشینه بخوره و لذت ببره و زندگی مرد کلا به باد فنا بره
    • IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 6
      پاسخ
      مگه چهارده تا سکه کمه؟مهریه نهایت باید یک سکه باشه و بصورت عندالاستطاعه.از مجلس محترم تقاضا داریم جهت کاهش چهارده سکه به یک عدد تمام تلاش خویش را بکار گیرند تا میانسالان دهه شصتی بتوانند ازدواج کنند
    • سیدمرتضی IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      11 2
      پاسخ
      یعنی معیار اندازه گیری کرامت و منزلت زن از دید شما تعداد سکه ای است که از مرد میگیرد؟! کاش این حرفها را دیگر به رهبر سخنان رهبر انقلاب ربط نمیدادید. اگر ایشان مهریه بالا را نشان کرامت زن می‌دانستند صراحتا بیان میکردند.
    • علی IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 4
      پاسخ
      نویسنده زن😂
      • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        6 2
        اشتباه منفی زدم.صدتا مثبت
    • عرفان IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 1
      پاسخ
      کل این استدلال زنانی که این خبرهارومینویسنداینه که تمام مردان خیانتکارندمگراینکه خلافش ثابت شوندوتمام دختران هم فرشته هستند وکسی به طمع نخواهدافتاداین تفرادازدواج نکنندخیلی لطف بزرگی به مملکت خواهندکرد
    • علی رحیمی IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      7 1
      پاسخ
      باسلام زن من ازهمسراول یک خانه ۳طبقه گرفته بعد از چندسال زندگی درخواست طلاق دادوتمام زندگی من رابرد ازمنم سالی یک سکه میگیره با دو بچه آواره شدم ا،،،
    • IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 9
      پاسخ
      سلام با این قانون گذاری در مورد مهریه به نظر من دختر خانم ها دیگه ازدواج نمی‌کنند واگر ازدواجی شکل بگیره به خاطر نبودن هیچ تضمینی در آینده برای دو طرف به خصوص خانم ها از تولد فرزند ممانعت میکنند چون زوج به خصوص خانم ها فکر میکنند که اگر در زندگی طلاق اتفاق بیافتد بهتر هست که فرزندی در زندگی نباشد تا طلاق راحت اتفاق بیافتد مطمئن باشید رشد جمعیت روز به روز کمتر و کمتر میشه
      • IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        7 1
        بنظرم یا ازدواج نکنند، یا در درجه اول مهریه قرآنی و هدیه و سر سفره عقد و به اندازه توان مرد باشد ... یا مانند زن خارجی و پر تلاش مهریه نصف نصف اموال آنهم بعد ازدواج و زن هم پول در بیاورد ...
      • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 1
        به نام الله به خدا خشکسالی باعث شده در روستا ها مردم با فروش سه گوسفند که پول یک سکه هم نمیشه یک سال را خرج خریداری کنند می گذرد حتما باید در قانون مهریه و حجاب بین روستاهاوشهرها جداگانه تصمیم گیری شود
    • طیبه IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 3
      پاسخ
      فقط وضعیت اقتصادی رو درست کنید،ناخوداگاه همه چی درست میشه
      • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        1 0
        ربطی نداره
    • اعظم السادات حسینی IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 3
      پاسخ
      مهریه من ۱۱۴ سکه است می توانم از همسرم بگیرم من شاغل بودم وبازنشسته شدم در این ۱۸ سال زندگی مشترک با همسرم حقوقم در این زندگی خرج کردم وهر وقت پول تما م شده حتی برای دکتر رفتن ولازم دارم می گوید ندارم نمی دهد تکلیف من چیست من درآمد دوم همسرم شدم هیچ ارزشی برای من قائل نیست در مورد مهریه ها بسیار بالا تصمیماتی اتخاذ کنند
    • فرهاد IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      7 1
      پاسخ
      بعضیها طوری نظر میدن که انگار معنی اعداد وارقام را نمیدونن یا شایدمیدونن ولی منطق وتعقلی پشت حرفشون نیست.چندصدتاسکه راضربدرمثلا۱۲۰میلیون کنید،مبلغ بدست آمده را اقوام وتیره وطایفه اکثرشوهرهاهم نمیتونن پرداخت کنن.اماخانمها اینا یادگرفتن که مهریه حق ماست وبس.بااین توجیه که چرا مرد قبول کرده پس حالاهم پرداخت کنه.درجواب بایدگفت شما که ذهنیت اقتصادی داریدوبه ازدواج بعنوان یک معامله وتجارت نگاه میکنید خب بیخودکردیدما یک مرد معمولی ازدواج کردید.اون مرد بینوا هم‌فکرمیکرده شماقصدزندگی مشترک داریدنه تجارت
      • علیرضا IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        6 0
        بله بعضی موقع به خاطر مهریه یک طایفه هم دروستا وسع مالیش هم نمی‌رسد وزنان گریه می‌کنند مگر زنان فامیل داماد زن نیستند
    • بی طرف IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      12 1
      پاسخ
      هر جنسی که هستید با خوندن متن خبر ،متوجه میشید که کاملا بی منطق نوشته شده.از روی عصبانیت. کی گفته مهریه در مقابل حق طلاقه؟؟؟؟ کجای قرآن و احادیث؟ چرا قانون خدا رو که مرد مجاز به داشتن ۴ همسر هست را به باد فراموشی دادید و قانون ،مردها رو ملزم کرده به داشتن یک همسر بر خلاف حکم شرع و اگر بخواد دومی را بگیرد باید از اولی اجازه بگیرد. چرا مردان گنگ هستند و در مقابل مهریه حرف از تعدد همسر نمیزنند؟ کجای قرآن نوشته اگر کسی نتونست مهریه بدهد،به زندان بفرستید؟؟؟؟؟
      • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        5 0
        بله تاحالا به مردان ظلم شده
      • ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        2 8
        شما الان بی طرفی؟ خجالت نمی کشی حرف از چند همسری می زنی؟ جوون امروز یه زن هم نمی تونه بگیره به خاطر این وضع گرونی. مهریه در برابر حق طلاقه اونم تو قانون ایران. چی طبق قرآن و حدیث رعایت میشه که این بشه؟ زن میتونه حق شیر بگیره بابت کار خونه پول بگیره این پول رو مگه میدن؟ مردا از حق طلاق استفاده کردن 10 سال زن رو بدون طلاق و بدون نفقه رها کردن پدر دخترا مهریه رو بردن بالا... کجای این واضح نیست؟
    • ناشناس IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      7 2
      پاسخ
      من یک خانم هستم ولی واقعاً آقایان گناه دارندچون مهریه زیاد آقایان را تهدید می‌کنند مهریه چه باشد چه نباشد زن اگر زن زندگی باشدمهریه چه زیاد باشد چه کم زندگی میکند مردان نمیتوان حرف بزنن ماخانوما سری سرمهریه را باز می‌کنیم مهریه‌های زیاد خوشبختی نمیاره زن باید همه جوره حامی مردش باشد ولی برخی زنان امروزی متاسفانه همیشه دنبال مهریه‌های زیاد هستند به خدا قسم خانمها مهریه‌خوشبختی‌نمیاره باید‌به‌فکر‌بچه‌هاباشیم‌بچه‌طلاق‌زیاد‌داریم گناه‌دارن‌به‌خاطر ما پدر مادرامیسوزند‌بیشترشان‌معتاد شده اند‌وبهشو تجاوزشده
    • شادی IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 5
      پاسخ
      مگه حبس زدایی نشده؟ پس سقف ۱۴ سکه چه مفهومی داره از نمایندگان خانم خواهشمندیم نامه به شورای نگهبان بدهند زنان واقعا بی پناه میشن زن سیستان بلوچستان ایا کاسب مهریه است!!!!!!!

