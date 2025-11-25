به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه) و در جریان طرح سوال اسدالله چراغی، نماینده مردم دهلران از وزیر بهداشت، به اظهارنظر چراغی درباره احتمال رد صلاحیت نمایندگان در صورت پرسش از وزرا واکنش نشان داد.

قالیباف تصریح کرد: اسدالله چراغی در بیان سوال خود عنوان کرد که اگر نمایندگان سوال از وزرا طرح کنند، صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان رد می‌شود، در حالی که چنین برداشتی درست نیست. شورای نگهبان نهادی مستقل است و بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم‌گیری می‌کند و در بررسی صلاحیت‌ها قانون را مدنظر دارد.

وی افزود: نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی حق دارند از وزرا سوال کنند و وزرا نیز وظیفه دارند در برابر پرسش‌های نمایندگان پاسخگو باشند.