به گزارش خبرگزاری مهر، منصور علی مردانی با اشاره به افزایش چشمگیر ابتلاء به آنفلوانزا نسبت به سال گذشته گفت: پس از دوران کرونا موج گستردهای از آنفلوانزا در کشور ایجاد شده که تا این سطح سابقه نداشت. علت عمده این وضعیت، کمتوجهی به پروتکلها و بازگشت به رفتارهای اجتماعی سابق چون کاهش استفاده از ماسک، حضور بیرویه در اجتماعات، و افزایش سفرهای خارجی است که شرایط را برای انتقال ویروس آنفلوانزا مهیا کرده است.
وی با اشاره به اینکه کودکان به دلیل ضعف سیستم ایمنی و کامل نبودن برنامه واکسیناسیونشان در برابر آنفلوانزا بیشتر آسیبپذیر هستند، افزود: بسیاری از خانوادهها یا به دلیل بیاطلاعی یا نگرانیهای بیاساس ناشی از شایعات، فرزندان خود را واکسینه نکردهاند. همچنین تجمع کودکان در مدارس و مهدکودکها و کمتوجهی آنان به اصول بهداشتی، نقش بسزایی در افزایش ابتلاء دارد.
این متخصص بیماریهای عفونی تأکید کرد: آنفلوانزا برخلاف تصور عمومی بیماری سادهای نیست و در مواردی حتی مرگومیر بیشتری نسبت به کرونا دارد. از علائم برجسته این بیماری میتوان به بروز ناگهانی علائم همراه با لرز، بدندرد شدید، آبریزش بینی و تب اشاره کرد. مراجعه به پزشک طی سه روز نخست شروع علائم حیاتی است؛ چراکه پس از روز سوم مصرف داروهای ضدویروس تأثیر خود را از دست میدهند.
وی گفت: واکسن آنفلوانزا از همه سویههای رایج پیشگیری میکند اما ایمنی کامل فقط در صورتی حاصل میشود که برنامه واکسیناسیون بهدرستی و کامل اجرا شود. حتی افرادی که واکسن زدهاند و به آنفلوانزا مبتلا میشوند، دچار علائم خفیفتری خواهند شد. واکسن میزان بستری و شدت بیماری را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد.
مردانی درباره زمان مناسب تزریق واکسن افزود: بهترین زمان برای واکسیناسیون آنفلوانزا پیش از شروع اپیدمیهای فصلی است، یعنی از اواسط شهریور تا اواخر مهرماه. هرچه واکسن زودتر زده شود، بدن بیشتر فرصت ایمنییابی در برابر سویههای محتمل آنفلوانزا را خواهد داشت.
وی درباره راهکارهای پیشگیری غیر از واکسیناسیون گفت: پیشگیری اولیه مبتنی بر همان پروتکلهایی است که در دوران کرونا به آنها پایبند بودیم؛ شستن دست، استفاده از ماسک در مکانهای عمومی و پرهیز از حضور غیرضروری در اجتماعات. ایزوله کردن افراد مبتلا نیز برای جلوگیری از انتقال بیماری بسیار مؤثر است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به اهمیت توجه جدی مردم به مراقبتهای فردی خاطر نشان کرد: ابتلاء به یک سویه آنفلوانزا به هیچ عنوان مصونیت نسبت به سایر سویهها ایجاد نمیکند. لازم است افراد پرخطر حتی پس از بهبودی، جهت پیشگیری از اپیدمیهای بعدی واکسن دریافت کنند؛ همچنین کمبود ویتامین D در جمعیت ایران شایع است و توصیه میشود با مصرف مکملهای مناسب مقاومت بدن تقویت شود اما محور اصلی پیشگیری، رعایت بهداشت فردی و واکسیناسیون به موقع است.
