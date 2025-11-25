  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۹

میزان برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت به ۸۶ درصد رسید

میزان برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت به ۸۶ درصد رسید

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از برخورداری ۸۶ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت در دولت چهاردهم تا پایان آبان‌ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از برخورداری ۸۶ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت در دولت چهاردهم تا پایان آبان‌ماه امسال خبر داد و گفت: این دستاورد حاصل سیاست‌های توسعه‌محور دولت چهاردهم در ارتقای دسترسی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی است.

وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴، مجموع اقدامات انجام‌شده در حوزه ساخت و توسعه راه‌های روستایی به سه‌هزار و ۶۴۸ کیلومتر رسیده و عملیات نگهداری و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی نیز از ۱۲ هزار کیلومتر عبور کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ را مثبت و رو به رشد دانست و اظهار کرد: طی این مدت بیش از دوهزار و ۷۳۸ کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های فرعی و بیش از سه‌هزار و ۸۱۷ کیلومتر روکش آسفالت در مسیرهای روستایی اجرا شده است.

وی ادامه داد: عملیات زیرسازی با پیشرفت سه‌هزار و ۴۹۲ کیلومتر، زمینه اجرای آسفالت دوهزار و ۱۹۰ کیلومتر را در محورهای روستایی فراهم کرده است.

اکبری از احداث ۲۰۹۸ دستگاه ابنیه فنی در این بازه زمانی خبر داد و تأکید کرد: این حجم از فعالیت‌ها نتیجه تلاش مستمر، هماهنگی گسترده و حضور میدانی نیروهای این سازمان در سراسر کشور است.

وی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه راه‌ها گفت: طول راه‌های فرعی کشور به ۳۸ هزار و ۹۹۵ کیلومتر رسیده و مجموع راه‌های روستایی شامل مسیرهای آسفالته، شوسه و خاکی نیز ۲۰۳ هزار و ۲۴۸ کیلومتر است.

رئیس سازمان راهداری در پایان تأکید کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، ارتقای خدمت‌رسانی و تسهیل تردد در مناطق روستایی را همچنان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار دارد.

کد خبر 6667513
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها