میزان برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت به ۸۶ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از برخورداری ۸۶ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت در دولت چهاردهم تا پایان آبان‌ماه امسال خبر داد و گفت: این دستاورد حاصل سیاست‌های توسعه‌محور دولت چهاردهم در ارتقای دسترسی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی است.

وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴، مجموع اقدامات انجام‌شده در حوزه ساخت و توسعه راه‌های روستایی به سه‌هزار و ۶۴۸ کیلومتر رسیده و عملیات نگهداری و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی نیز از ۱۲ هزار کیلومتر عبور کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ را مثبت و رو به رشد دانست و اظهار کرد: طی این مدت بیش از دوهزار و ۷۳۸ کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های فرعی و بیش از سه‌هزار و ۸۱۷ کیلومتر روکش آسفالت در مسیرهای روستایی اجرا شده است.

وی ادامه داد: عملیات زیرسازی با پیشرفت سه‌هزار و ۴۹۲ کیلومتر، زمینه اجرای آسفالت دوهزار و ۱۹۰ کیلومتر را در محورهای روستایی فراهم کرده است.

اکبری از احداث ۲۰۹۸ دستگاه ابنیه فنی در این بازه زمانی خبر داد و تأکید کرد: این حجم از فعالیت‌ها نتیجه تلاش مستمر، هماهنگی گسترده و حضور میدانی نیروهای این سازمان در سراسر کشور است.

وی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه راه‌ها گفت: طول راه‌های فرعی کشور به ۳۸ هزار و ۹۹۵ کیلومتر رسیده و مجموع راه‌های روستایی شامل مسیرهای آسفالته، شوسه و خاکی نیز ۲۰۳ هزار و ۲۴۸ کیلومتر است.

رئیس سازمان راهداری در پایان تأکید کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، ارتقای خدمت‌رسانی و تسهیل تردد در مناطق روستایی را همچنان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار دارد.