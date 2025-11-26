  1. استانها
  2. تهران
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

راهداری: نوسازی محور های«نام‌آور» و «لزوم–ارجمند» در فیروزکوه آغاز شد

فیروزکوه- مدیرکل راهداری استان تهران گفت:با اجرای روکش آسفالت محور نام‌آور و خط‌کشی مسیر لزوم–ارجمند، ایمنی و کیفیت تردد در راه‌های روستایی فیروزکوه ارتقا می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات روکش آسفالت محور روستایی «نام‌آور» به طول ۵ کیلومتر و همچنین اجرای عملیات خط‌کشی ۱۳ کیلومتری راه روستایی «لزوم–ارجمند» در فیروزکوه خبر داد.

جهانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نوسازی محور روستایی «نام‌آور» اظهار داشت: این پروژه با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و با حضور عوامل راهداری آغاز شده است. وی افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در بهبود دسترسی روستاییان، کاهش حوادث جاده‌ای و تسهیل حمل‌ونقل دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده با توجه به شرایط آب‌وهوایی در بازه زمانی تعیین‌شده تکمیل خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به اهمیت این محور در اتصال روستاهای منطقه به مرکز شهرستان تصریح کرد: بهبود وضعیت روسازی این مسیر موجب کاهش زمان سفر، کاهش استهلاک خودروها و افزایش سطح خدمات حمل‌ونقل خواهد شد. وی توسعه راه‌های روستایی را از عوامل مؤثر در محرومیت‌زدایی و رشد اقتصادی محلی عنوان کرد و گفت: با اتمام عملیات، شرایط تردد در این محور به‌طور محسوس بهبود می‌یابد.

جهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای عملیات خط‌کشی محور روستایی «لزوم–ارجمند» بیان داشت: این عملیات به طول ۱۳ کیلومتر و با هدف ارتقای ایمنی تردد، ساماندهی عبور و مرور و بهبود دید رانندگان در حال انجام است.

وی ادامه داد: خط‌کشی این محور با استفاده از ماشین‌آلات مکانیزه و مصالح استاندارد صورت می‌گیرد و شامل خط‌کشی محوری و کناری، بازسازی نقاط کم‌دید و اصلاح مسیرهای دارای کاهش دید است. به گفته مدیرکل راهداری استان تهران، اجرای این عملیات ضمن ایجاد نظم بصری در مسیر، نقش مهمی در هدایت بهتر وسایل نقلیه و کاهش احتمال بروز سوانح رانندگی دارد.

جهانی تأکید کرد: ایمن‌سازی محورهای روستایی از اولویت‌های راهداری استان است و اجرای پروژه خط‌کشی در مسیر لزوم–ارجمند در ادامه برنامه‌های مستمر راهداری برای بهبود وضعیت تردد در محورهای کم‌تردد اما پراهمیت روستایی انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: عملیات دوره‌ای نگهداری، مرمت و ایمن‌سازی راه‌های روستایی در نقاط مختلف فیروزکوه به‌صورت مستمر ادامه دارد.

