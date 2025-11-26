به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات روکش آسفالت محور روستایی «نام‌آور» به طول ۵ کیلومتر و همچنین اجرای عملیات خط‌کشی ۱۳ کیلومتری راه روستایی «لزوم–ارجمند» در فیروزکوه خبر داد.

جهانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نوسازی محور روستایی «نام‌آور» اظهار داشت: این پروژه با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و با حضور عوامل راهداری آغاز شده است. وی افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در بهبود دسترسی روستاییان، کاهش حوادث جاده‌ای و تسهیل حمل‌ونقل دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده با توجه به شرایط آب‌وهوایی در بازه زمانی تعیین‌شده تکمیل خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با اشاره به اهمیت این محور در اتصال روستاهای منطقه به مرکز شهرستان تصریح کرد: بهبود وضعیت روسازی این مسیر موجب کاهش زمان سفر، کاهش استهلاک خودروها و افزایش سطح خدمات حمل‌ونقل خواهد شد. وی توسعه راه‌های روستایی را از عوامل مؤثر در محرومیت‌زدایی و رشد اقتصادی محلی عنوان کرد و گفت: با اتمام عملیات، شرایط تردد در این محور به‌طور محسوس بهبود می‌یابد.

جهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای عملیات خط‌کشی محور روستایی «لزوم–ارجمند» بیان داشت: این عملیات به طول ۱۳ کیلومتر و با هدف ارتقای ایمنی تردد، ساماندهی عبور و مرور و بهبود دید رانندگان در حال انجام است.

وی ادامه داد: خط‌کشی این محور با استفاده از ماشین‌آلات مکانیزه و مصالح استاندارد صورت می‌گیرد و شامل خط‌کشی محوری و کناری، بازسازی نقاط کم‌دید و اصلاح مسیرهای دارای کاهش دید است. به گفته مدیرکل راهداری استان تهران، اجرای این عملیات ضمن ایجاد نظم بصری در مسیر، نقش مهمی در هدایت بهتر وسایل نقلیه و کاهش احتمال بروز سوانح رانندگی دارد.

جهانی تأکید کرد: ایمن‌سازی محورهای روستایی از اولویت‌های راهداری استان است و اجرای پروژه خط‌کشی در مسیر لزوم–ارجمند در ادامه برنامه‌های مستمر راهداری برای بهبود وضعیت تردد در محورهای کم‌تردد اما پراهمیت روستایی انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: عملیات دوره‌ای نگهداری، مرمت و ایمن‌سازی راه‌های روستایی در نقاط مختلف فیروزکوه به‌صورت مستمر ادامه دارد.