به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی وفایی صبح سه‌شنبه در نشست بررسی زیرساخت‌های ورزشی شهر مریانج اظهار کرد: طی سه سال گذشته تحولات چشمگیری در حوزه زیرساخت، تعمیر، بهسازی و تجهیز اماکن ورزشی استان همدان صورت گرفته و این روند با جدیت تداوم دارد.

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی را نیازمند نگاه تخصصی و آینده‌نگر دانست و افزود: طراحی مجموعه‌های ورزشی باید براساس کاربری و ویژگی‌های منطقه‌ای انجام شود.

وفایی خاطرنشان کرد: استان همدان با شرایط اقلیمی مطلوب، ارتفاع مناسب از سطح دریا و محیط طبیعی ویژه، توانایی بالایی برای ایجاد کمپ‌های تمرینی تیم‌های ملی دارد؛ ویژگی‌هایی که در ارتقای توان تنفسی و آمادگی هوازی ورزشکاران مؤثر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با تاکید بر ضرورت تقویت نگاه ملی در برنامه‌ریزی‌های ورزشی گفت: استادیوم شهید حاجی بابایی از جمله ظرفیت‌های مهم استان است که از نظر امکانات و زیرساخت‌ها قابلیت میزبانی مناسبی دارد.

وی در ادامه با انتقاد از نبود طرح جامع در برخی پروژه‌های ورزشی عنوان کرد: در برخی مجموعه‌ها ساخت‌وسازهای غیرمنسجم و بدون نقشه جامع انجام شده است؛ فضاهایی که پراکنده و بی‌هویت هستند. این روند در تضاد با اصول معماری نوین است، در حالی‌که حتی مجموعه‌هایی چون استادیوم رئال مادرید با هدف حفظ یکپارچگی ساختاری بازسازی می‌شوند.

وفایی خاطرنشان کرد: همدان نیازمند دهکده ورزشی مجهز و یکپارچه است تا بتواند به طور همزمان سالن مسابقه، خوابگاه و سالن تمرینی را در یک مجموعه استاندارد در اختیار تیم‌ها قرار دهد و میزبان رویدادهای ملی و بین‌المللی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان همچنین ضعف در زیباسازی اماکن ورزشی را یکی از چالش‌های موجود دانست و تصریح کرد: محیط‌های ورزشی باید علاوه بر استاندارد فنی، از نظر بصری و معماری نیز جذاب و منظم باشند تا پاسخ‌گوی نیاز ورزشکاران و مخاطبان باشند.