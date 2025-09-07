خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: رشته تیراندازی با کمان در استان همدان طی سالهای اخیر توانسته افتخارات چشمگیری در سطح ملی و جهانی رقم بزند. حضور ورزشکاران همدانی در تیم ملی، تربیت مربیان کارآزموده و حتی مدیران تیم ملی، نشاندهنده ظرفیت بالای این رشته در استان است. اما این موفقیتها در شرایطی به دست آمده که بزرگترین چالش پیش روی این ورزش، کمبود زیرساختهای مناسب و استاندارد است.
سایت فعلی این رشته در مجموعه ورزشی سعیدیه همدان سالهاست محل تمرین کمانداران استان است. این مجموعه با وجود نقش مهمی که در پرورش استعدادهای همدانی ایفا کرده، دیگر پاسخگوی نیازهای روزافزون این رشته نیست. فضای محدود، تجهیزات غیر استاندارد و فقدان امکانات بهروز موجب شده بسیاری از علاقهمندان تازهوارد نتوانند به این رشته وارد شوند و هیئت تیراندازی با کمان استان ناچار به رد درخواست آنها شود.
این کمبودها در حالی گریبانگیر ورزشکاران است که حتی در چنین شرایطی، همدان توانسته در میادین مهم، قهرمانان و مدالآورانی معرفی کند. اگر زیرساخت مناسب و مجهز برای این رشته در استان فراهم شود، همدان میتواند به یکی از قطبهای اصلی تیراندازی با کمان کشور تبدیل شود.
بر اساس ارزیابیهای انجامشده، ایجاد یک سایت استاندارد و سالن تخصصی میتواند علاوه بر افزایش ظرفیت جذب ورزشکاران، زمینه برگزاری مسابقات کشوری و بینالمللی را نیز در این استان فراهم کند و جایگاه همدان را در این رشته تثبیت نماید.
ادامه کمبود فضای تمرین و تجهیزات ممکن است روند رشد این رشته در سالهای آینده را کُند کند. با توجه به تجربه موفق مربیان، مدیران و ملیپوشان این خطه، سرمایهگذاری در توسعه زیرساختی تیراندازی با کمان در همدان ضرورتی فوری برای حفظ و ارتقای جایگاه این رشته به شمار میرود.
همدان میزبان المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی با کمان کشور
کیوان هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی با کمان اظهار کرد: این المپیاد در دو بخش دختران و پسران و در دو رشته ریکرو و کامپوند برای زیر ۱۵ سال برگزار میشود.
وی افزود: مسابقات دختران روزهای ۲۴ و ۲۵ مهر و رقابت پسران روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه انجام خواهد شد و پذیرش تیمها از ۲۳ مهر آغاز میشود.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان با اشاره به اینکه کلیه امور اسکان، تغذیه و جابهجایی ورزشکاران بر عهده میزبان است، گفت: ۲۴ مهر رقابتهای انفرادی دختران و ۲۵ مهر مسابقات تیمی برگزار میشود و پس از آن، پسران وارد مسابقات خواهند شد.
به گفته وی، برگزاری این المپیاد بخشی از فرآیند انتخاب و آمادهسازی تیمهای ملی پایه است و احتمالاً یکی از مسابقات آسیایی پیشرو نیز با ترکیب همین نفرات انجام شود.
هنری خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر سریع اولویتهای نوجوانان در سنین بالاتر، همه استانها تأکید دارند جذب و پرورش ورزشکاران را از سنین پایه آغاز کنند.
وی افزود: خوشبختانه هماکنون دو کماندار زیر ۱۵ سال همدانی، مهرداد بهروزی و شایان وفایی، در اردوی تیم ملی حضور دارند و آقای رضوی نیز به عنوان سرمربی تیم ملی کامپوند نوجوانان انتخاب شده است.
هنری خاطرنشان کرد: بر اساس آئیننامه، هر تیم شامل چهار ورزشکار، دو مربی، یک سرپرست و یک راننده است، اما پیشنهاد دادهایم تا استانهایی که با کمبود نفرات مواجهاند بتوانند بازیکنان مازاد استانهای دیگر را برای بخش تیمی به خدمت بگیرند تا رقابتها منطقیتر و سطح فنی بالاتری داشته باشند.
به گفته وی، پیشبینی میشود حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ ورزشکار از سراسر کشور در این رقابتها حضور یابند و بیشتر استانها تلاش میکنند تیمهای کامل تشکیل دهند تا شانس حضور روی سکو در بخش تیمی را از دست ندهند.
هنری با اشاره به برنامهریزی برای اسکان ورزشکاران در باشگاه معلمان و برگزاری مسابقات در استادیوم قدس گفت: با توجه به شرایط پاییزی همدان و احتمال بارندگی و وزش باد، استادیوم قدس گزینه مناسبتری نسبت به شهید حاج بابایی است.
وی افزود: برای افتتاحیه و حتی بخشهایی از مسابقات رایزنیهایی با صدا و سیما برای پخش زنده انجام شده است.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان میزبانی رقابتها را عاملی برای توسعه و جذب مخاطبان جدید دانست و گفت: تجربه نشان میدهد حتی پخش تلویزیونی مسابقات میتواند باعث افزایش علاقهمندان شود، چه برسد به برگزاری حضوری که با استقبال تماشاگران همراه باشد.
بزرگترین چالش؛ کمبود فضای تمرینی
هنری با اشاره به مشکلات اصلی تیراندازی با کمان در همدان تصریح کرد: در ماههای اخیر به دلیل کمبود زمین تمرینی، در ۴۵ روز گذشته عملاً ثبتنامی نداشتیم و این برای رشد رشته آسیبزاست.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان عنوان کرد: حتی زمینی در کنار سالن شطرنج به اداره ورزش پیشنهاد دادهایم که فقط نیاز به محصور شدن و آمادهسازی کف دارد و خودمان آماده تأمین این هزینهها هستیم.
وی ادامه داد: از شش شهرستانی که هیئت تیراندازی با کمان دارند، تنها ملایر و تویسرکان به شکل فعال کار میکنند. در سایر شهرستانها فعالیت پیوستهای وجود ندارد و بیشتر مقطعی است.
هنری در پایان ابراز امیدواری کرد با برگزاری موفق این المپیاد، همدان نه تنها در میزبانی بلکه در پرورش ستارههای آینده تیراندازی با کمان کشور نقشآفرینی کند.
گفتنی است؛ موفقیتهای تیراندازی با کمان همدان در سالهای اخیر، حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان و مدیرانی است که با وجود محدودیتهای فراوان، پرچم استان را در میادین ملی و جهانی بالا بردهاند. با این حال، تداوم این مسیر در گرو رفع مشکلات زیرساختی و ایجاد امکانات استاندارد است. آینده این رشته در همدان، وابسته به تصمیمسازیهای امروز و سرمایهگذاریهایی است که میتواند از استعدادهای فعلی، قهرمانان فردا را بسازد.
