خبرگزاری مهر_گروه استانها: نگاه سیستم فاسد شاهنشاهی به ورزش نگاهی خرد و کوچک بود به همین دلیل ورزش ایران در این ایام از نظر زیرساختهای ورزشی بسیار ضعیف بود و سرانه ورزشی کشورمان طبق اعلامهای رسمی در زمان طاغوت ۲ دهم درصد برای هر ایرانی بود.
با پیروز شکوهمند انقلاب اسلامی، ورزش مانند تمام عرصههای دیگر علمی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی دچار تحول و انقلاب عظیمی شد، رشد زیرساختهای ورزشی به گونهای شد که در دور افتادهترین روستاها و شهرهای کشور شاهد یک زیرساخت ورزشی باشیم.
امروز در دل هر استانی یک یا دو استادیوم مجهز ورزشی وجود دارد. استادیومهای عظیمی و مطابق با استانداردهای روز دنیا مانند فولاد آره نا اهواز و امام رضا (ع) مشهد مقدس همچنین وجود سالنهای ورزشی بینظیر و کم نظیر که نشان از رشد انقلاب گونه سرانههای ورزشی دارد.
در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین همدان نیز از نظر رشد زیرساختهای ورزشی مانند جای جای کشورمان شاهد رشد بینظیری بود و اماکن ورزشی این استان شاید در کشور کم نظیر و بی نظیر باشد.
ورزشگاه ۶ هزار نفری سپهبد شهید قاسم سلیمانی همدان با سازهای بسیار زیبا در کشور بی نظیر بوده که بعد از سالن ۱۲ هزارنفری مجموعه ورزشی آزادی تهران بلندترین سالن سرپوشیده کشور است، سالن سنگنوردی زنده یاد فرهاد همدان که میزبان مسابقات آسیایی بود در خاورمیانه کم نظیر است، ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج به سبک ورزشگاههای کشور انگلستان با سقف پوشیده و فاصله اندک با زمین مسابقه که با وجود خوابگاه، سالن بدنسازی، سالن ورزشی و استخر یک کمپ مناسب بوده که میتواند میزبان تیمهای خارج از کشور باشد.
از دیگر پروژههای ورزشی استان همدان ورزشگاه ۱۵ هزارنفری شهید مفتح است که در ۱۰ کیلومتری شهر همدان واقعشده و در ۳۰ هزار مترمربع مساحت، مجهز به سامانه گرمایشی از کف چمن، شبکه آبیاری خودکار، روشنایی زمین چمن، سونای خشک و رختکن مجزا برای هر تیم، پیست دوومیدانی، صاعقه گیر و صفحهنمایش است.
این ورزشگاه ۱۵ هزارنفری نیز دومین ورزشگاهی است که چمن آن با سیستم مشابه زمین چمن شماره یک ورزشگاه آزادی نگهداری میشود.
در شهرستانهای استان نیز اماکن ورزشی خوبی وجود دارد که میتوان به استادیوم ۵ هزار نفری شهرستان ملایر به مساحت ۱۶ هزار متر مربع در فاز نخست شامل زمین استاندارد با پوش چمن مصنوعی، پیست دوومیدانی با پوشش تارتان، گرادنها با ۵ هزار صندلی نصبشده، اسکوربورد، دکلهای روشنایی، دو باب رختکن به همراه سرویس بهداشتی، سرویس بهداشتی تماشاچیان و فضاهای اداری آن اشاره کرد.
امروز در اکثر روستاهای شهر همدان سالن ورزشی وجود دارد که نشان میدهد که ورزش در نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار بوده است.
از نگاه به ژرفای سخن تاریخ امام خمینی (ره) که میفرمودند «من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم» میتوان فهمید که ورزش از چه جایگاه و عظمت برخوردار بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها در اکثر سخنرانیهای خود با رویکرد جوانان از اهمیت ورزش سخن میگویند و جوانان و نوجوانان را به امر مهم ورزش دعوت میکنند که همین نگاه از آغاز انقلاب اسلامی تا آغاز چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باعث شده تا هر روز شاهد رشد زیرساختهای ورزشی و ورزشکاران باشیم.
در رشد تعداد ورزشکاران دیار هگمتانه امروز دختران الوند در تمامی عرصههای ملی و بینالمللی خوش میدرخشند و تفاوتی با پسران ندارند شاید بتوان گفت ورزش دختران همدانی شاید در زمانهایی از پسران نیز پیشی گرفته است.
میتوان از بین این دختران موفق از مهلقا جام بزرگ بانوی تیراندازی کشورمان نام برد که در بازیهای آسیایی گوانگژو در تفنگ بادی تیمی ۱۰ متر مدال نقره و در ماده ۵۰ متر سه وضعیت مدال برنز گرفت.
مهلقا جام بزرگ اولین ورزشکار زن ایرانی است که سهمیه المپیک لندن را گرفت. او همچنین نخستین زن ایرانی است که در ماده تفنگ بادی از فاصله ۱۰ متر، ایران را صاحب سهمیه کرد.
اما این افتخارات جام بزرگ زمانی بیشتر پر رنگ میشود که بانوی ورزشکار با حجاب اسلامی در تمامی مسابقات خود حضور یافت که این امر مورد تمجید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت و وی به عنوان پرچمدار بازیهای آسیایی نیز انتخاب شد.
از دیگر بانوان افتخارآفرین همدان مریم امیدی پارسا بانوی قایقرانی استان بوده که از افتخارات وی میتوان به کسب ۲ مدال طلا در مسابقات قهرمانی روئینگ آسیا در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد، مریم کرمی و کیمیا زارعی، نیز از مدال آوران بازیهایی آسیایی همدان در مسابقات قایقرانی هستند.
آرزو حکیمی نیز از قایقرانان به نام همدان او سه مدال طلا و یک مدال برنز در قهرمانی آسیا ۲۰۱۱ تهران ۱۳۹۰ و همچنین مقام چهارم در رقابتهای جوانان جهان در آلمان ۲۰۱۱ کسب کردهاست.
همچنین مریم بربط بانوی تاریخ ساز جودوی همدان و از این دختران دیار هگمتانه که افتخارات ملی و بینالمللی زیادی کسب کردهاند کم نداریم که نشان میدهد ورزش بانوان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از رخوت و خاموشی خارج شد و به دوران شکوفایی خود رسیده است.
در بحث درخشش آقایان نیز آلبوم همدان پر است از مدالهای رنگارنگ المپیک و بازیهایی آسیایی و جهانی از طلا و نقره و برنز که پرچم ایران را در جهان ورزشکاران دیار الوند به اهتزاز درآوردهاند.
از ورزشکاران شاخص همدان میتوان به صادق گودرزی کشتیگیر به نام استان که مدال نقره المپیک ۲۰۲۱ لندن را کسب کرده، میثم مصطفی جوکار دارای دو مدال نقره و دو مدال طلا در مسابقات قهرمانی آسیا، مسعود مصطفی جوکار مدال نقرهٔ المپیک ۲۰۰۴ آتن را در وزن ۶۰ کیلوگرم و حمید اسلامی ورزشکار پرافتخار پاراالمپیک کشورمان نام برد کم نیستند از این نامها تاریخ ورزش همدان که پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردهاند.
امروز ورزش همدان در اکثر رشتههای ورزشی کشتی، والیبال، هندبال، فوتبال، فوتسال، جودو، کبدی، بوکس و … حرف برای گفتن دارد و شهردار همدان نیز به دلیل توسعه ورزش همگانی در شهر موفق به کسب نشان ملی شهر فعال شده است.
ورزش شهروندی شهرداری همدان در کشور حرف اول را میزند و بیش از ۴۰ زمین ورزش در پارکهای مختلف شهر همدان با عدالت اجتماعی در پایینترین و بالاترین نقطه شهر همدان راهاندازی شده است.
امروز ۸۶ هزار ورزشکار در استان وجود دارند که در قالب ۵۰ هیئت ورزشی، ۴۸۶ هیئت شهرستانی مشغول فعالیت هستند که از مجموع ورزشکاران استان، بیش از ۳۵ هزار نفر را ورزشکاران خانم تشکیل میدهند.
ورزش پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین با انقلاب شکوهنمند اسلامی ایران از هیچ امروز به همه چیز رسیده است و تحول و انقلاب عظیمی را در ورزش استان همدان شاهد هستیم که مرهون خون شهیدان در راه به ثمر رسیدن این انقلاب بزرگ است.
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