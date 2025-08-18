به گزارش خبرنگار مهر، محسن شایسته ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج، تاکنون ۱۸ هزار و ۱۰۰ فقره وام ازدواج به ارزش نزدیک به یکهمت به پنج هزار و ۱۷ نفر پرداخت شده که معادل ۷۸ درصد ثبتنامها است.
وی افزود: بانکها نیز موظف شدهاند در کمتر از دو هفته این وامها را با شرایط مناسب و ضامن یکنفره پرداخت کنند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان با اشاره به ساماندهی هیئتهای ورزشی در سطح شهرستان گفت: در بخش قهاوند شش هیئت ورزشی فعال هستند و در مجموع، شهرستان همدان دارای ۵۹ هیئت ورزشی ساماندهیشده با شناسه رسمی است.
شایسته تعداد ورزشکاران سازمانیافته شهرستان را ۵۹ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است. همچنین ۲۷۰ باشگاه ورزشی در رشتههای مختلف از فوتبال و والیبال تا کوهنوردی فعال هستند که برخی در سطح استانی و کشوری رقابت دارند.
رئیس اداره ورزش و جوانان همدان از سرمایهگذاری بیسابقه برای توسعه زیرساختهای ورزشی خبر داد و عنوان کرد: با تلاش مجموعه مسئولان، اعتبارات خوبی از محل شورای برنامهریزی و شهرداریها برای پروژههای نیمهتمام اختصاص یافته است. هدف ما تکمیل سالنهای چندمنظوره، زمینهای چمن مصنوعی و تجهیز مجموعههای ورزشی در شهر و روستا است.»
وی تکمیل خانه کشتی با صرف ۳۰ میلیارد تومان را یکی از مهمترین پروژهها برشمرد و گفت: این مجموعه استاندارد و ایمن، پس از بازدید رئیس فدراسیون بهعنوان یکی از پروژههای شاخص کشور شناخته شد. تلاش میکنیم بهترین امکانات ممکن را در اختیار ورزشکاران شهرستان قرار دهیم.
شایسته با اشاره به لزوم ورود بخش خصوصی به عرصه ورزش بیان کرد: بخشی از پروژهها با سرمایهگذاری بخش خصوصی تکمیل خواهد شد و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی نیز همزمان پیش میرود تا پاسخگوی نیاز ورزشکاران باشیم.
رئیس اداره ورزش شهرستان همدان در پایان با تاکید بر اهمیت حمایت از ورزش قهرمانی و پایه گفت: همزمان با توسعه زیرساختها، برنامهریزی برای ارتقای کیفیت تمرینات، برگزاری کارگاههای تخصصی، و حمایت از قهرمانان شهرستان در دستور کار قرار دارد.
