به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، تصویری دووجهی و تحلیلی‌محور از خود به نمایش گذاشت؛ به‌گونه‌ای که شاخص کل بورس تهران تحت تأثیر فشار فروش در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز کاهش یافت، اما همزمان شاخص کل هم‌وزن و شاخص کل فرا بورس با رشد همراه شدند؛ رفتاری که بیانگر اصلاح در لایه بالایی بازار و تداوم تحرک در بدنه آن است.

افت شاخص کل؛ نقش پررنگ نمادهای بزرگ

بر اساس آخرین آمار معاملات تا ساعت ۱۰:۱۱، شاخص کل بورس تهران با افت ۱۸ هزار و ۵۷۷ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۷۹۰ واحد رسید. افت این نماگر در حالی رخ داد که بخش عمده نمادهای بازار وضعیت متعادل تا مثبتی داشتند، اما وزن بالای چند نماد شاخص‌ساز موجب کاهشی شدن شاخص کل شد.

ساختار شاخص کل به‌گونه‌ای است که نوسان محدود در گروه‌های بزرگ کامودیتی‌محور، پالایشی و بانکی می‌تواند تصویر کلی بازار را منفی کند؛ حتی زمانی که اکثریت نمادها با رشد قیمت همراه هستند. از همین رو، کاهش شاخص کل امروز بیش از آنکه نشانگر ضعف فراگیر بازار باشد، حاصل تمرکز عرضه در چند نماد بزرگ است.

رشد هم‌وزن؛ نشانه تداوم اعتماد حداقلی

در سوی مقابل، شاخص کل هم‌وزن با رشد ۸۹۱ واحدی به سطح یک میلیون و ۱۷ هزار و ۲۴۸ واحد رسید. این رشد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه شاخص هم‌وزن تصویری واقعی‌تر از وضعیت کلی بازار ارائه می‌دهد.

مثبت بودن این نماگر نشان می‌دهد:

فشار فروش به کل بازار سرایت نکرده

سهام کوچک و متوسط همچنان مورد توجه معامله‌گران هستند

پول خرد هنوز از بازار خارج نشده و فعال باقی مانده است

از منظر رفتاری، چنین الگویی معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذاران با نگاه محتاطانه نسبت به متغیرهای کلان، ریسک‌پذیری خود را به سمت نمادهای کوچک‌تر هدایت می‌کنند.

معاملات پرحجم؛ بازار در رکود نیست

آمار معاملات بورس تهران نیز مؤید پویایی بازار است:

۴۳۱ هزار معامله

ارزش معاملات ۶۸ هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان

حجم معاملات ۱۷.۱۹ میلیارد سهم

این ارقام بیانگر آن است که بازار در فاز بی‌تحرکی یا خروج نقدینگی قرار ندارد، بلکه جریان پول در حال گردش بین صنایع و نمادهاست. افزایش ارزش و حجم معاملات معمولاً نشانه‌ای از افزایش رفتار انتخاب‌گرایانه معامله‌گران است.

فرا بورس؛ تقویت مسیر صعودی بدنه بازار

در بازار نقدی فرا بورس ایران نیز روندی همسو با شاخص هم‌وزن مشاهده شد. شاخص کل فرا بورس با رشد ۲۱۰ واحدی به سطح ۳۰ هزار و ۷۹۷ واحد رسید.

همچنین:

ارزش بازار اول و دوم فرا بورس: ۱۶ هزار و ۹۶۴ هزار میلیارد تومان

ارزش بازار پایه: ۳ هزار و ۹۳۶ هزار میلیارد تومان

تعداد معاملات: ۲۳۷ هزار

ارزش معاملات: ۶۶۴ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان

حجم معاملات: ۷ میلیارد ورقه بهادار

رشد شاخص فرا بورس، که وزن بیشتری از شرکت‌های کوچک‌تر و داخلی‌محور را در خود دارد، مؤید آن است که ریسک‌گریزی معامله‌گران هنوز به خروج سرمایه منجر نشده و تقاضا در لایه‌های میانی بازار پابرجاست.

پیام ترکیب شاخص‌ها؛ گردش نقدینگی درون‌زا

ترکیب منفی شدن شاخص کل و مثبت بودن شاخص‌های هم‌وزن و فرا بورس، پیام روشنی دارد: بازار وارد فاز انتخاب سهم شده است، اصلاح قیمت‌ها عمدتاً در نمادهای بزرگ رخ می‌دهد؛ نقدینگی به‌جای خروج، در حال چرخش بین گروه‌ها است.

این وضعیت معمولاً در دوره‌هایی مشاهده می‌شود که بازار در حال هضم سودهای قبلی و ارزیابی شرایط پیش‌رو است؛ نه آغاز یک روند نزولی فراگیر.

رفتار امروز بازار سرمایه نشان می‌دهد که ریزش شاخص کل الزاماً به‌معنای منفی شدن کل بازار نیست. رشد هم‌وزن و فرا بورس بیانگر تداوم حیات معاملاتی در بدنه بازار و حضور فعال سرمایه‌گذاران خرد است. در چنین فضایی، بازار مستعد نوسانات محدود، اصلاح‌های مقطعی و جابه‌جایی نقدینگی خواهد بود.

تا زمانی که: هم‌وزن در محدوده مثبت باقی بماند و ارزش معاملات در سطوح بالا حفظ شود می‌توان گفت بازار در فاز احتیاط آگاهانه و نوسان مدیریت‌شده قرار دارد، نه در مسیر ریزش ساختاری.