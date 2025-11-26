شاخص کل در مسیر «دیدار خداحافظی» با سقف شکسته شده یا پایان روند؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴، چهارمین روز کاری و پنجمین روز هفته، معاملات صبح بازار سهام در شرایطی آغاز شد که شاخص کل پس از عبور قدرتمند از سقف تاریخی ۳۲۶۷۰۰۰ واحدی در روز گذشته، امروز وارد فاز اصلاحی ملایمی شد و در جریان نوسانات ابتدایی بازار بخشی از رشد پرشتاب روزهای اخیر را پس داد. این رفت‌وبرگشت در ارتفاع‌های بالای تاریخی برای معامله‌گران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا به معنای نخستین «بازگشت به سقف شکسته‌شده» پس از جهش اخیر است؛ همان وضعیتی که در ادبیات تکنیکال با عنوان «دیدار خداحافظی» شناخته می‌شود و معمولاً سرنوشت موج‌های صعودی را مشخص می‌کند.

عقب‌نشینی محدود شاخص کل پس از جهش تاریخی

شاخص کل بورس تهران در ساعت ۱۰ صبح امروز با کاهش ۵۰۶۱.۴۵ واحدی در سطح ۳۲۹۸۷۵۸.۶۵ واحد قرار گرفت؛ رقمی که معادل افت ۰.۱۵ درصدی است. بازه نوسان شاخص در معاملات امروز بین اعداد ۳۳۱۳۹۰۰.۷۷ و ۳۲۹۹۱۵۳.۵۶ بود که نشان می‌دهد پس از رشد شدید روز گذشته، بازار در تلاش برای پیدا کردن نقطه تعادلی تازه است.

شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۱۲۰۴.۹۵ واحدی در عدد ۹۴۴۵۹۷.۸۵ متوقف شد که به معنای افت ۰.۱۳ درصدی است. عملکرد شاخص‌ها حاکی از آن است که امروز فشار عرضه در هر دو دسته نمادهای بزرگ و کوچک قابل مشاهده بوده، اما شدت این فشار در گروه‌های شاخص‌ساز بیشتر خود را نشان داده است.

در بخش اثرگذارترین نمادها بر شاخص کل، «فولاد» با تأثیر منفی ۲۷۷۲.۷۴ واحد، «فملی» با تأثیر منفی ۲۴۷۰.۲۶ واحد، «شپنا» با منفی ۱۴۱۶.۴۷ واحد و «شبندر» با منفی ۱۰۸۷.۹۱ واحد نقش اصلی در افت شاخص داشتند. در مقابل، تنها چند نماد از جمله «پارسان» با تأثیر مثبت ۲۶۸۱.۵ واحد و «شپدیس» با تأثیر مثبت ۱۸۷۷.۴ واحد توانستند بخشی از فشار نزولی بازار را خنثی کنند.

افت محسوس ارزش معاملات خرد و هشدار نسبت به الگوی ناپایدار نقدینگی

ارزش معاملات خرد امروز در اولین ساعت از معاملات به عدد ۵,۳۳۰ میلیارد تومان رسید؛ سطحی که نسبت به روز گذشته و میانگین هفته اخیر رشد قابل توجهی دارد. اگرچه کارشناسان بر اهمیت حفظ ارزش معاملات در محدوده ۱۰ تا ۱۲ همت برای تداوم مسیر صعودی شاخص تاکید می‌کنند اما جهش‌های ارزش معاملات در بازارهای منفی قدری نگران کننده است و باید مراتب احتیاط را رعایت کرد.

از سوی دیگر، خالص تغییر مالکیت نمایش می‌دهد که ۴۵۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شده و حقوقی‌ها امروز خریدار بودند. همچنین ۵۴۱ میلیارد تومان خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت ثبت شد که نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران با وجود جو پرنوسان بازار، همچنان به جابه‌جایی سرمایه در سطح کلان ادامه می‌دهند.

یکی از نکات بسیار مهمی که تحلیل‌گران امروز بر آن تاکید داشتند، مسئله «جهش ناگهانی ارزش معاملات» در روزهای منفی است. رسیدن ارزش معاملات به ارقامی مانند ۱۵ یا ۲۰ همت در شرایطی که هم‌زمان خروج نقدینگی حقیقی رخ می‌دهد، معمولاً یک هشدار جدی برای بازار است و می‌تواند نشانه‌ای از تخلیه هیجانی یا خروج سنگین سرمایه‌گذاران باشد بنابراین نیاز است واکنش بازار در روزهای آینده به دقت رصد شود.

صف‌ها، تراز عرضه و تقاضا و وضعیت نمادها

در جریان معاملات امروز ۵۵ نماد در صف خرید به ارزش ۱,۲۵۹ میلیارد تومان قرار داشتند؛ در حالی‌که ۶۳ نماد با ارزشی معادل ۴۱۰ میلیارد تومان در صف فروش بودند. تراز صف‌ها و همچنین تعداد نمادهای مثبت و منفی بدون صف نیز نشان‌دهنده غلبه عرضه است؛ به‌گونه‌ای که ۱۸۳ نماد مثبت و ۳۵۴ نماد منفی بدون صف معامله شدند.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۵۸.۹ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۶۴.۲ میلیون تومان بود؛ اختلافی که برتری سمت عرضه و احتیاط معامله‌گران حقیقی را تأیید می‌کند.

بازیگران پرتراکنش؛ فولاد، ذوب و نفتی‌ها در کانون توجه‌

در فهرست نمادهای پرتراکنش بورس، «ذوب» با ۱۲ ۳۵۶ معامله و ارزش ۸۵۴.۰۹۴ میلیارد تومان در صدر قرار گرفت. پس از آن، «مهرگان» با ۸ ۷۵۵ معامله و ارزش ۹۸۶.۲۷۸ میلیارد تومان و «خودرو» با ۷ ۰۷۲ معامله در رتبه‌های بعدی ایستادند. نمادهای «فولاد»، «شبندر»، «وبملت» و «شپنا» نیز با چند هزار معامله فعال‌ترین نمادهای دیگر امروز بودند. این الگو نشان می‌دهد که حتی در روزهای اصلاحی، توجه بازار همچنان بر گروه‌های بزرگ و پرگردش متمرکز است.

در فرابورس نیز وضعیت مشابهی دیده شد. شاخص کل فرابورس با رشد جزئی ۲۴.۲۶ واحدی به عدد ۲۸ ۷۶۹.۲۴ رسید؛ اما شاخص هم‌وزن فرابورس با کاهش ۱۳۴.۱۳ واحدی در سطح ۱۶۱ ۶۵۷.۳۲ قرار گرفت. میان نمادهای پرتراکنش فرابورس نیز «زفارس» با ۸ ۱۱۶ معامله و «فزر» با ۵ ۶۷۸ معامله پیشتاز بودند.

بازار در آزمون سقف شکسته‌شده

بازار امروز دقیقاً در نقطه حساسی قرار دارد؛ جایی که شاخص کل پس از شکستن سقف تاریخی، اکنون به سمت همان تراز در حال بازگشت است تا واکنش واقعی خریداران و فروشندگان مشخص شود. این مرحله، آزمونی تعیین‌کننده برای تأیید یا رد ادامه روند صعودی است. اگر ارزش معاملات در روزهای آینده دوباره به محدوده ۱۰ تا ۱۲ همت بازگردد و خروج نقدینگی حقیقی کاهش یابد، شانس ادامه رشد بازار همچنان بالاست.

اما اگر بعد از یک جهش ارزش معاملات شاهد کاهش این پارامتر و در ادامه کاهش ارزش معاملات و تداوم خروج پول حقیقی باشیم، احتمال دارد سناریوی «دیدار خداحافظی» به یک اصلاح عمیق‌تر تبدیل شود. معامله‌گران اکنون بیش از هر زمان دیگر باید رفتار شاخص را در حوالی سقف شکسته‌شده با دقت زیرنظر بگیرند.