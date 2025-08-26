  1. فرهنگ و ادب
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

۱۸ چهره ادبی داور «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» شدند 

دبیرخانه دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران داوران این رویداد در بخش‌های مختلف را معرفی کرد. هیئتی متشکل از ۱۸ چهره ادبی و فرهنگی، داوری بخش‌های مختلف این جشنواره را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران پس از انتشار فراخوان این جشنواره، داوران این رویداد در بخش‌های مختلف را معرفی کرد. هیأتی متشکل از ۱۸ چهره ادبی و فرهنگی، داوری بخش‌های مختلف دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران را برعهده دارند که به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر معرفی شدند:

بخش اصلی:

داستان کوتاه بزرگسال: محمدرضا شرفی خبوشان / قاسمعلی فراست / شیوا مقانلو

خاطره و تجربه‌نگاری: حمید بابایی / احسان رضایی / مکرمه شوشتری

شعر بزرگسال: اسماعیل امینی / فاطمه سالاروند / حمیدرضا شکارسری

ترانه: علیرضا بدیع / رضا عبداللهی / لیلا کردبچه

بخش ویژه:

داستان کوتاه کودک و نوجوان: حمیدرضا شاه‌آبادی / مرجان فولادوند / مژگان کلهر

شعر کودک و نوجوان: مریم اسلامی / مصطفی رحماندوست / انسیه موسویان

«دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» با موضوع «نیکوکاری در جامعه ایرانی» به همت بنیاد خیریه راهبری آلاء، مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شبکه اجتماعی به‌خوان، خانه شعر و ادبیات، سازمان جوانان هلال احمر، خانه کتاب و ادبیات ایران، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پاییز ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ بوده و آثار رسیده به دبیرخانه در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ آبان داوری خواهند شد. علاقه‌مندان به ثبت‌نام در جشنواره و اطلاع از شرایط می‌توانند به نشانی festival.kheir.ir مراجعه کنند.

طاهره تهرانی

