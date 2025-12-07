خیرجو: آبرسانی به پنج روستای خلخال با ۷۵۰ میلیارد ریال انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خیرجو در آئین گشایش پروژه آبرسانی به پنج روستای بخش خورشرستم شمالی در شهرستان خلخال، اظهار کرد: این پروژه با بودجهای حدود ۷۵۰ میلیارد ریال و با همکاری بسیج سازندگی استان اردبیل به مرحله اجرا درآمده است.
وی افزود: با راهاندازی این طرح، ۱۸۰ خانواده شامل ۷۵۰ تن از ساکنان روستاهای کجل، شمسآباد، قوسجین، دیز و کاوان از نعمت آب آشامیدنی سالم، پایدار و بهداشتی برخوردار شدند.
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل درباره جزئیات فنی این طرح گفت: در قالب این پروژه آبرسانی، ۲۱ کیلومتر خط لوله انتقال آب از رودخانه قزلاوزن، ۶ ایستگاه پمپاژ و یک مخزن ذخیره آب ساخته شده و زیرساختی مطمئن برای تأمین آب شرب این روستاها فراهم گشته است.
خیرجو این دستاورد را نتیجه همکاری و پیگیریهای نماینده مردم شهرستانهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، پشتیبانیهای استانی و همراهی مردم دانست و ادامه داد: تأمین آب آشامیدنی روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و دشوارگذر از اولویتهای مهم شرکت آب و فاضلاب استان است.
