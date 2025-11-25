  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

کالاهای قاچاق در قشم کشف شد

قشم- فرمانده پایگاه دریابانی قشم از کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق طی عملیات در سواحل این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی در تشریح این خبر افزود: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم حین گشت زنی و کنترل سواحل خلیج فارس قاچاقچیان کالا و ارز را مشاهده و به تعقیب و گریز با آنها پرداختند.

وی در ادامه افزود: قاچاقچیان که با مشاهده مرزبانان غافلگیر شده بودند چاره‌ای جز تسلیم نداشتند.

فرمانده دریابانی قشم اضافه کرد: در این ۱۴۰۰ ثوپ البسه قاچاق کشف شد.

طولابی ضمن اشاره به دستگیری متهمان در دستور کار اطلاعاتی می‌باشد. گفتنی است: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

