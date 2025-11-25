کالاهای قاچاق در قشم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی در تشریح این خبر افزود: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم حین گشت زنی و کنترل سواحل خلیج فارس قاچاقچیان کالا و ارز را مشاهده و به تعقیب و گریز با آنها پرداختند.
وی در ادامه افزود: قاچاقچیان که با مشاهده مرزبانان غافلگیر شده بودند چارهای جز تسلیم نداشتند.
فرمانده دریابانی قشم اضافه کرد: در این ۱۴۰۰ ثوپ البسه قاچاق کشف شد.
طولابی ضمن اشاره به دستگیری متهمان در دستور کار اطلاعاتی میباشد. گفتنی است: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کرده اند.
