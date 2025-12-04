بیش از ۴۷ میلیارد بار قاچاق در قشم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی، با اعلام این خبر گفت: مرزبانان قشم با انجام اقدامات اطلاعاتی از تردد دو فروند شناور متخلف در حوزه استحفاظی با خبر شدند.

وی اضافه کرد: مرزبانان حین گشت زنی در موقعیت اعلامی شناورها را مشاهده و با استفاده از شگردهای خاص مرزبانی در دریا آنها را توقیف کردند.

فرمانده دریابانی قشم در خاتمه با اشاره به دستگیری ۵ نفر متهم، در این رابطه گفت: یک هزار و ۶۲۰ متر پارچه، ۲۵ عدد صندلی خودرویی، ۲۷ عدد رول کاغذی چسب دار ،۲۲۰ تخته پتو، ۲۷۰ هزار نخ سیگار، ۱۰ رأس احشام و ۳ هزار لیتر گازوئیل در این عملیات کشف شد.

سرهنگ طولابی در خاتمه گفت: کارشناسان ارزش شناورهای توقیفی و محموله‌های مکشوفه را ۴۷ میلیارد و یکصد میلیون ریال برآورد کرده اند.