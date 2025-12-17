محل اختفای کالای دخانی در قشم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی در تشریح این خبر گفت: اکیپ گشت خودرویی این پایگاه با انجام اقدامات اطلاعاتی با خبر شدند قاچاقچیان اقدام به جاسازی و دپوی مقادیری کالای قاچاق در سواحل نموده‌اند.

وی افزود: بر اساس این خبر بلافاصله اکیپی از گشت‌های خودرویی این یگان برای بررسی موضوع و برخورد با متخلفان به موقعیت شناسایی شده اعزام و اقدام به بازرسی منطقه نمودند.

سرهنگ طولابی ادامه داد: مأموران پس از دقایقی گشت زنی در سواحل موفق شدند محل اختفای کالای قاچاق را شناسایی کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم گفت: با هوشیاری و تیزبینی مرزبانان در بازرسی از محل تعداد ۲۰ هزار نخ سیگار و ۲۳۰ کیلوگرم تنباکو را شناسایی و کشف شد.

طولابی، در خاتمه با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه ادامه دارد گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.