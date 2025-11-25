به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تقدیر از مردم برای حضور در آئین تشییع شهدای گمنام در روز گذشته، اظهار کرد: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، امام خمینی (ره) برای پاسخ به تهدیدات، بسیج را تشکیل دادند که به بزرگترین تهدید انقلاب اسلامی پاسخ دهند.

وی افزود: اینکه دشمنان نتوانستند هیچیک از اهداف خود را در کشور و نظام ما عملیاتی کنند، به دلیل وجود بسیج است؛ بسیج بزرگترین فرصت برای نظام، انقلاب و جهان اسلام است و با نظام‌مندی و پایه‌های اساسی خود سیستمی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کند. امروز تفکر و مکتب بسیج به بزرگترین تهدید برای نظام سلطه تبدیل شده و موجودیت سلطه با تفکر بسیجی مورد خطر نابودی قرار گرفته است.

فکر بسیجی مقاوم‌سازی کشور در مقابل تمام خطرها و تهدیدهاست

سردار حسن زاده با بیان اینکه تفکر بسیجی مقاوم سازی کشور در مقابل تمام خطرها و تهدیدهاست، یادآور شد: ما کشور پرمخاطره ای هستیم و از سیل و زلزله و کرونا گرفته تا تهدیدهای نرم و جنگ شناختی تا تهدیدات امنیتی، با مخاطره مواجه بوده‌ایم. اگر پشتیبانی بسیج از نهادها و تشکل‌های رسمی نبود، تاریخ و آینده ما به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

وی با پرداختن به نقش بسیج به عنوان نهادی سازمان یافته در جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: نقش آفرینی بسیج در تمامی برهه و دوران‌ها اساسی است و می‌توان از این ظرفیت در بخش‌های مختلف استفاده کرد.

سردار حسن زاده با اشاره به مدال‌های افتخار شهدا بر سینه بسیج، یادآور شد: ما به این مدال‌ها افتخار می‌کنیم و امام خمینی (ره) سخنان پرمغزی در این خصوص دارند؛ از جمله اینکه تأکید کرده‌اند که بسیج لشکر مخلص خداست.

امام خمینی (ره) با تفکر بسیج، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) با تفکر بسیج، انقلاب اسلامی را پیش بردند و به پیروزی رساندند، اظهار کرد: شاید تا پیش از جنگ ۱۲ روزه مردم متوجه این موضوع نبودند که اگر بسیج بر کشور طنین انداز شود، چشم طمع از کشور دور می‌شود. ملت ما با تشخیص درست و پشتیبانی از نظام و نیروهای مسلح، افتخار آفریدند.

سردار حسن زاده همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از پیشرفت‌ها و موفقیت‌های نظام اسلامی به واسطه وجود بسیج رخ داده است. تا زمانی که انقلاب نیاز به امنیت دارد، به تفکر بسیجی نیاز داریم و باید آن را دائماً تقویت کنیم.

انکار بسیج انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه انکار بسیج انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است، یادآور شد: بی احترامی به آن یا نابخردانه و یا خائنانه است و کلید طلایی حل همه مشکلات تفکر بسیجی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند.

وی ادامه داد: بسیج یک تفکر و فرهنگ است؛ خوشبختانه مشی و منش بسیجی در دوره ششم مدیریت شهری موج می‌زند و از اعضای شورا برای این تفکر تقدیر می‌کنیم.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: رویدادهای اجتماعی با رویکرد مشارکتی در تهران زبانزد است و یک حرکت عمومی در کشور و خارج از کشور ایجاد کرده که از جمله می‌توان به تشکیل گروه‌های سرود اشاره کرد که ۹۰۰ گروه تولیدکننده محتوا برای سرود در کشور شکل گرفته است.

همکاری و هم‌افزایی مطلوب بین فرماندهان بسیج و شهرداران نواحی

سردار حسن زاده با اشاره به تلاش برای محله محور کردن اقدامات بسیج، یادآور شد: تنها دو مجموعه آمایش توسعه یافته‌ای در سطح شهر دارند که یک نهاد بسیج و دیگری شهرداری است. برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی امروز در محلات اجرا می‌شود؛ البته هنوز به نقطه موفقیت نهایی نرسیده‌ایم و باید در ایامی همچون نیمه شعبان تمام اقدامات همچون روز عاشورا مردمی برگزار شود.

وی ادامه داد: پردیس‌های فرهنگی در تهران جایگاه خود را پیدا کرده‌اند و جوانان در حال سکان داری فعالیت‌های فرهنگی هستند. همکاری و هم افزایی هایی خوبی بین فرماندهان بسیج و شهرداران نواحی در حال انجام است که یک ارزش تلقی می‌شود.

سردار حسن زاده با اشاره به اقدامات گسترده برای محرومیت زدایی و سازندگی در تهران، خاطرنشان کرد: اقدامات در پنج محله شهید هرندی، شهید مظاهری، دولتخواه، باغ آذری و خلازیر که شرایط ویژه‌ای دارند، برای محرومیت زدایی مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند. نزدیک به سه سال است که خبر منفی خاصی از این محلات نمی‌شنویم. قرارگاه محرومیت زدایی شهید اسداللهی برای مدیریت اقدامات این محلات به صورت شبانه روزی فعال است.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه سه هزار گروه جهادی در تهران فعال هستند، گفت: دو شهرک خارج از تهران برای گروه‌های محروم ساخته شده است. برای مثال شهرکی با عنوان شهرک محمد رسول الله (ص) در کرمان با کمک گروه‌های جهادی تهران ساخته‌ایم که از تمام تأسیسات و سرانه‌ها برخوردار است.

وی افزود: تهران از لحاظ کیفیت و کمیت برای سومین سال متوالی رتبه اول اردوهای راهیان نور را کسب کرد. راهیان نور اقشار نیز مورد پیگیری قرار گرفت که بازخوردهای خوبی را نیز به دنبال داشت.