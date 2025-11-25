به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان، تأکید کرد که خطرناک‌ترین جنبه حمله اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه حاره حریک این است که ضاحیه جنوبی و بیروت را دوباره به دایره اهداف اسرائیل بازگردانده است.

وی ابراز داشت که این یک تحول بسیار خطرناک است که نشان می‌دهد هیچ تضمین واقعی برای حفاظت از پایتخت و حومه آن وجود ندارد و دشمن هیچ محدودیتی برای خود نمی بیند و به تجاوزات خود به لبنان ادامه می‌دهد.

بری افزود که ماهیت حمله اخیر نشان دهنده احتمال گسترش تنش‌های صهیونیست‌ها در آینده است و در مقابل هیچ مداخله جدی برای مهار این حملات از سوی «کمیته مکانیسم» که مسئول نظارت بر آتش بس در لبنان است، وجود ندارد.

بری ضمن ابراز تعجب از اظهارات اخیر سمیر جعجع از مقامات لبنانی هشدار داد که دشمن از وضعیت داخلی شکننده لبنان برای ادامه اقدامات خود و بازی با اختلافات لبنان در راستای منافع خود بهره می‌برد.

رئیس پارلمان لبنان گفت که برخی در لبنان و خارج از آن از ارتش عصبانی هستند، زیرا مواضع صحیحی در مخالفت با درگیر شدن با مردم لبنان اتخاذ کرده است.

وی در خصوص بحث‌ها پیرامون قانون انتخابات پارلمان نیز گفت که قانون قابل اجرا همان قانون قبلی است و اعطای صفت فوریت به پیش‌نویس قانون ارائه شده توسط دولت چیزی جز رسوایی آشکار نیست. قانون انتخابات یکی از قوانین اساسی است، و تقریباً تنها قانونی است که مفهوم فوریت در مورد آن صدق نمی‌کند.