سازمان ملل: ۱۲۷ غیرنظامی در لبنان از زمان آتش بس جان باخته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز اعلام کرد که دستکم ۱۲۷ غیرنظامی در لبنان از زمان آتش بس، جان باخته اند.

ثمین الخیطان سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در نشستی مطبوعاتی در ژنو گفت: تقریباً یک سال از توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل می‌گذرد و ما همچنان شاهد افزایش حملات نظامی اسرائیل هستیم که منجر به جان باختن غیرنظامیان و تخریب اهداف غیرنظامی در لبنان شده و همراه با تهدیدهای هشداردهنده‌ای از یک تهاجم گسترده‌تر و تشدید شده است.

وی گفت که این آمار شامل مواردی است که بر اساس روش‌شناسی دقیق خود تأیید کرده‌اند، اما سطح واقعی ممکن است بیشتر باشد.

این درحالی است که وزارت بهداشت لبنان امروز سه شنبه اعلام کرده بود که از زمان برقراری آتش بس ۳۳۱ نفر جان باخته و ۹۴۵ نفر دیگر جان باخته اند.

این گزارش دو روز پس از ترور فرمانده بارز حزب الله و چهار نفر دیگر در ضاحیه بیروت به دست رژیم صهیونیستی رخ می دهد.