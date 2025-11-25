موضع گیری جدید نخست وزیر لبنان درباره حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نواف سلام، نخست وزیر لبنان امروز سه شنبه گفت که کشورش در وضعیت جنگ فرسایشی قرار دارد.

وی به اتخاذ همه اقدامات احتیاطی لازم برای مقابله با هرگونه تشدید تنش احتمالی از سوی رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

نواف سلام در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازدید از بندر بیروت گفت که لبنان در وضعیت جنگی قرار دارد که تشدید می‌شود و به صورت یک طرفه از سوی اسرائیل به جنگ فرسایشی تبدیل شده است.

نخست وزیر لبنان گفت که در راستای بسیج حمایت بیشتر کشورهای عربی و جامعه بین‌الملل برای توقف تعرضات و تلاش برای عقب نشینی اسرائیل تلاش خواهد کرد.