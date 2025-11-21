به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره رقابت‌های جوانان جهان با حضور ۳۶ تیم در کشور فیلیپین برگزار شد و در پایان تیم‌های چین ژاپن و آمریکا در جایگاه اول تا سوم ایستادند و ژیمناست‌های ایران با پنج پله نزول در جایگاه بیستم قرار گرفتند.

نتایج عملکرد تیمی ورزشکاران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

پرش خرک:

امیرمحمد رحمانی‌جو با نمره ۱۳.۸۰۰ در جایگاه ۱۶

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۳ در جایگاه ۶۰

ابوالفضل نیکجو با نمره ۱۲.۵۳۳ در جایگاه ۸۱

حرکات زمینی:

امیرمحمد رحمانی‌جو با نمره ۱۳.۱۶۶ در جایگاه ۱۵

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۰.۸۰۰ در جایگاه ۱۱۱

امیر عباس مجاهد با نمره ۱۰.۵۶۶ در جایگاه ۱۱۴

بارفیکس:

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۲.۴۰۰ در جایگاه چهلم

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۱.۴۶۶ در جایگاه ۸۰

امیرمحمد رحمانی‌جو با نمره ۱۱.۶۰۰ در جایگاه ۷۱

وسیله پارالل:

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۲.۳۳۳ در جایگاه ۳۸

امیرمحمد رحمانی‌جو با نمره ۱۱.۵۰۰ در جایگاه ۷۹

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۱.۵۶۶ در جایگاه ۷۶

وسیله خرک حلقه:

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۲.۴۶۶ در جایگاه بیست و ششم

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۱.۱۶۶ در جایگاه ۶۳

امیرمحمد رحمانی‌جو با نمره ۷.۰۶۶ در جایگاه ۱۲۵

وسیله دارحلقه:

امیرمحمد رحمانی‌جو با نمره ۱۲.۰۶۶ در جایگاه ۳۴

امیرعباس مجاهد با نمره ۱۱.۶۳۳ در جایگاه ۶۲

ابوالفضل نیکخو با نمره ۱۰.۲۰۰ در جایگاه ۱۰۷ ایستاد.

این مسابقات تاکنون سه دوره برگزار شده که سال ۹۸ و در دوره نخست که اینچه درگاهی مسئولیت فدراسیون را بر عهده داشت بیست و ششم شد. دومین دوره سال ۴۰۲ و زمان ریاست عابد حقدادی در آنتالیای ترکیه برگزار شد و ژیمناست‌های جوان ما توانستند به رده پانزدهم صعود کنند. در این دوره علی اسدی به عنوان رزرو راهی فینال خرک حلقه شده بود.

سومین دوره نیز هم اکنون در کشور فیلیپین در حال برگزاری است که تیم جوانان ما با ۵ پله نزول در جایگاه بیستم قرار گرفتند و در عین حال هیچکدام از نفرات ما به فینال وسایل راه نیافتند.