توضیح سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک در مورد تعلیق رئیس

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ژیمناستیک ایران سوم آذرماه از سوی نهادهای مربوطه پلمپ شد.
در ابتدا رئیس فدراسیون و سرپرست دبیری فدراسیون از دلیل پلمپ فدراسیون اظهار بی اطلاعی کردند.
ایزدفر سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت ورزش اعلام کرده اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شده است، اما ابلاغیهای صادر نشده است.
وی گفت: با توجه به پروندهای که اینچه درگاهی در دادسرا دارد موضوع تعلیق مطرح شده است البته هنوز در رابطه با آن پرونده حکمی صاد نشده است.
سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک گفت: فردا پنجشنبه ششم آذرماه مجمع فوقالعاده فدراسیون ژیمناستیک برای انتخاب سرپرست فدراسیون برگزار خواهد شد.
سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک گفت: وزارت ورزش اعلام کرده رئیس فدراسیون تعلیق شده و فردا هم مجمع فوقالعاده برای انتخاب سرپرست برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ژیمناستیک ایران سوم آذرماه از سوی نهادهای مربوطه پلمپ شد.
نظر شما