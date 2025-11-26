  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

توضیح سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک در مورد تعلیق رئیس

سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک گفت: وزارت ورزش اعلام کرده رئیس فدراسیون تعلیق شده و فردا هم مجمع فوق‌العاده برای انتخاب سرپرست برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ژیمناستیک ایران سوم آذرماه از سوی نهادهای مربوطه پلمپ شد.

در ابتدا رئیس فدراسیون و سرپرست دبیری فدراسیون از دلیل پلمپ فدراسیون اظهار بی اطلاعی کردند.

ایزدفر سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت ورزش اعلام کرده اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شده است، اما ابلاغیه‌ای صادر نشده است.

وی گفت: با توجه به پرونده‌ای که اینچه درگاهی در دادسرا دارد موضوع تعلیق مطرح شده است البته هنوز در رابطه با آن پرونده حکمی صاد نشده است.

سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک گفت: فردا پنج‌شنبه ششم آذرماه مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برای انتخاب سرپرست فدراسیون برگزار خواهد شد.

