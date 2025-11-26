توضیح سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک در مورد تعلیق رئیس

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ژیمناستیک ایران سوم آذرماه از سوی نهادهای مربوطه پلمپ شد.



در ابتدا رئیس فدراسیون و سرپرست دبیری فدراسیون از دلیل پلمپ فدراسیون اظهار بی اطلاعی کردند.



ایزدفر سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت ورزش اعلام کرده اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شده است، اما ابلاغیه‌ای صادر نشده است.



وی گفت: با توجه به پرونده‌ای که اینچه درگاهی در دادسرا دارد موضوع تعلیق مطرح شده است البته هنوز در رابطه با آن پرونده حکمی صاد نشده است.



سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک گفت: فردا پنج‌شنبه ششم آذرماه مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برای انتخاب سرپرست فدراسیون برگزار خواهد شد.