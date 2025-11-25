مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا بعدازظهر فردا چهارشنبه شرایط جوی در استان پایدار و آرام خواهد بود
وی افزود: از عصر فردا چهارشنبه سامانه ناپایداری وارد گلستان میشود که پیامد آن افزایش پوشش ابر، کاهش دما و وقوع بارشهای پراکنده تا روز جمعه خواهد بود.
به گفته اصحابی، خنکترین نقطه استان در شبانهروز اخیر اینچهبرون با ۲ درجه گزارش شده و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیزصفر درجه ثبت شده است. همچنین مراوهتپه با ۲۴ درجه گرمترین نقطه استان در روز گذشته بود.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: دمای حداقل گرگان در صبح امروز ۲ درجه بود و پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز مرکزاستان به ۲۲ درجه برسد.
