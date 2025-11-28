پایداری جوی در گلستان از امشب تا اواسط هفته آینده

  1. استانها
گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با عبور سامانه بارشی از امشب، شرایط جوی استان تا اواسط هفته آینده پایدار بوده و آسمان غالباً صاف تا قسمتی ابری و همراه با غبار خواهد بود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: امروز شرایط برای ابرناکی، بارش پراکنده، پدیده مه و وزش باد در سطح استان مهیا است.

وی افزود: با عبور سامانه بارشی از امشب، جو استان پایدار می‌شود و تا اواسط هفته آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود پیش‌بینی می‌شود.

معقولی همچنین به وضعیت دما در استان اشاره کرد و گفت: سردترین شهرستان گلستان طی شبانه‌روز گذشته اینچه‌برون با ۱۰ درجه سانتی‌گراد و گرم‌ترین نقطه، گرگان با ۲۱ درجه بوده است.

وی افزود: حداقل دمای گرگان صبح امروز ۱۳ درجه ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۲۰ درجه برسد.

