پایداری جوی در گلستان از امشب تا اواسط هفته آینده

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی اظهار کرد: امروز شرایط برای ابرناکی، بارش پراکنده، پدیده مه و وزش باد در سطح استان مهیا است.
وی افزود: با عبور سامانه بارشی از امشب، جو استان پایدار میشود و تا اواسط هفته آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود پیشبینی میشود.
معقولی همچنین به وضعیت دما در استان اشاره کرد و گفت: سردترین شهرستان گلستان طی شبانهروز گذشته اینچهبرون با ۱۰ درجه سانتیگراد و گرمترین نقطه، گرگان با ۲۱ درجه بوده است.
وی افزود: حداقل دمای گرگان صبح امروز ۱۳ درجه ثبت شد و پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز این شهر به ۲۰ درجه برسد.
نظر شما