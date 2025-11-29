ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی چند روز آینده اظهار کرد: در ابتدای هفته، جو استان تا حدی پایدار است اما در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد، مه صبحگاهی و حتی گرد و غبار خفیف را خواهیم داشت.
وی درباره تغییرات از سهشنبه افزود: از بعدازظهر سهشنبه، امواجی کمدامنه وارد استان میشود که موجب بارشهای پراکنده در مناطق مختلف خواهد شد. این بارشها بیشتر در ارتفاعات و نواحی جنگلی محسوستر است.
معقولی چهارشنبه را روز اصلی فعالیت سامانه بارشی عنوان کرد و گفت: چهارشنبه بیشترین میزان بارشها را در سطح استان خواهیم داشت. امکان وقوع رگبارهای ناگهانی، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید و همچنین بارش پراکنده برف در ارتفاعات وجود دارد. این شرایط میتواند در برخی مسیرهای کوهستانی باعث کاهش دید و لغزندگی شود.
وی ادامه داد: پنجشنبه بارشها ادامه دارد اما شدت آن کمتر است و از بعدازظهر این روز، شرایط بهتدریج آرامتر شده و جو استان رو به پایداری میرود.
وی در خصوص وضعیت دمایی گلستان طی روزهای گذشته، افزود: گرمترین شهرستان روز گذشته آققلا با ۲۳.۵ درجه بود.
معقولی اظهار کرد: حداقل دمای صبح امروز گرگان ۵.۳ درجه بود که حداکثر پیشبینیشده امروز برای گرگان ۲۱ درجه است.
معقولی از شهروندان خواست گزارشهای هواشناسی را در روزهای آینده دنبال کنند و هنگام تردد در محورهای کوهستانی، نکات ایمنی را مدنظر داشته باشند.
نظر شما