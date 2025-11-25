مرزبانی: ۱۰ هکتار از جنگل‌ های گیلان در آتش سوخت

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو هکتار از جنگلهای بالادست منطقه لاتون آستارا شنبه گذشته دچار آتشسوزی شد که با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، هیئت کوهنوردی، جمعیت هلالاحمر و همکاری مردم محلی مهار شد.
وی افزود: در شهرستان ماسال نیز دو هکتار از اراضی جنگلی منطقه سرخونسنگان بخش شاندرمن در دو مرحله یکشنبه و دوشنبه گذشته دچار حریق شد که با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماسال خاموش شد.
مرزیابی ادامه داد: همچنین پنج هکتار از اراضی جنگلی منطقه چملر و آقمسجد آستارا که از روز جمعه دچار آتشسوزی شده بود، صبح امروز (شنبه) با همکاری یگان حفاظت آستارا و نیروهای اعزامی استان اردبیل به طور کامل مهار شد.
وی با اشاره به وضعیت اراضی باغی رودسر گفت: علاوه بر جنگلها، یک هکتار از اراضی باغی این شهرستان نیز طعمه حریق شده که توسط نیروهای منابع طبیعی مهار شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با تأکید بر اینکه تمامی آتشسوزیها سطحی بوده و آسیبی به تنه درختان وارد نشده است، گفت: بیاحتیاطی گردشگران و مسافران مهمترین عامل بروز این حریقها است و رعایت نکات ایمنی میتواند از وقوع خسارات بیشتر جلوگیری کند.
