به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسف‌نژاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برای مدیریت اقتصادی و کاهش هزینه‌ها باید از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود بیشترین بهره را برد. شرایط کشور و نیازهای ویژه استان مازندران ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر و مبتنی بر واقعیات انجام شود تا بتوانیم مسیر توسعه را به‌درستی مدیریت کنیم.

وی با اشاره به سابقه فعالیت شهرک‌های صنعتی استان افزود: از سال ۱۳۴۷ تاکنون تلاش کرده‌ایم زیرساخت‌های لازم را برای حمایت از تولید و کشاورزی فراهم کنیم. خوشبختانه با همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بسیاری از مشکلات گذشته برطرف شده و اقدامات مؤثری در حوزه توسعه صنعتی و خدماتی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران تأکید کرد: در برخی موارد پاسخ‌هایی از سوی دستگاه‌ها منفی بوده است، اما نباید این موارد را مانع پیشرفت بدانیم. مهم این است که بدانیم چه باید انجام دهیم و مسیر توسعه را با برنامه‌ریزی دقیق ادامه دهیم.

یوسف‌نژاد با اشاره به اهمیت شبکه‌سازی و هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: فرایند توسعه نیازمند همکاری مستمر سازمان‌ها و نهادهای مختلف است. شهرک صنعتی جویبار تنها شهرک تخصصی این حوزه در استان است و باید از تمام ظرفیت‌های آن استفاده شود. هدف ما ارائه خدمات کامل، ۳۶۵ روز سال، به واحدهای تولیدی و صنعتی است.

وی افزود: نقش شرکت شهرک‌های صنعتی، به‌عنوان نماینده دولت در حوزه توسعه صنعتی و اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و رفع موانع تولید است. بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی واحدها با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع قابل حل است.

حسین رسالتی فعال صنعتی نیز گفت: پیش از تولید داخلی، ۱۰۰ درصد محصول از خارج از کشور وارد می‌شد، اما امروز با تلاش تیم تولید، بخش مهمی از نیاز استراتژیک و بهداشتی کشور در داخل تأمین می‌شود و تولید این محصول در سه گروه کاری و به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود.

وی افزود: پرسنل ما به‌عنوان اعضای خانواده تلقی می‌شوند و با توجه ویژه به معیشت و رفاه کارکنان، محیط کاری اخلاق محور و حمایتی فراهم کرده‌ایم.

رسالتی همچنین تاکید کرد: هدف ما علاوه بر تأمین نیازهای بهداشتی کشور، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی منطقه است.

وی گفت: این واحد صنعتی به‌عنوان یکی از فعال‌ترین شرکت‌های شهرک صنعتی، نمونه‌ای از تلاش برای خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و بهداشتی به شمار می‌آید.