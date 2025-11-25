  1. استانها
تور صنعتی در مازندران؛ بهره‌برداری حداکثری از شهرک‌ها لازم است

جویبار- تور صنعتی و بازدید خبرنگاران عضو بسیج رسانه مازندران از شهرک صنعتی جویبار برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسف‌نژاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برای مدیریت اقتصادی و کاهش هزینه‌ها باید از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود بیشترین بهره را برد. شرایط کشور و نیازهای ویژه استان مازندران ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر و مبتنی بر واقعیات انجام شود تا بتوانیم مسیر توسعه را به‌درستی مدیریت کنیم.

وی با اشاره به سابقه فعالیت شهرک‌های صنعتی استان افزود: از سال ۱۳۴۷ تاکنون تلاش کرده‌ایم زیرساخت‌های لازم را برای حمایت از تولید و کشاورزی فراهم کنیم. خوشبختانه با همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بسیاری از مشکلات گذشته برطرف شده و اقدامات مؤثری در حوزه توسعه صنعتی و خدماتی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران تأکید کرد: در برخی موارد پاسخ‌هایی از سوی دستگاه‌ها منفی بوده است، اما نباید این موارد را مانع پیشرفت بدانیم. مهم این است که بدانیم چه باید انجام دهیم و مسیر توسعه را با برنامه‌ریزی دقیق ادامه دهیم.

یوسف‌نژاد با اشاره به اهمیت شبکه‌سازی و هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: فرایند توسعه نیازمند همکاری مستمر سازمان‌ها و نهادهای مختلف است. شهرک صنعتی جویبار تنها شهرک تخصصی این حوزه در استان است و باید از تمام ظرفیت‌های آن استفاده شود. هدف ما ارائه خدمات کامل، ۳۶۵ روز سال، به واحدهای تولیدی و صنعتی است.

وی افزود: نقش شرکت شهرک‌های صنعتی، به‌عنوان نماینده دولت در حوزه توسعه صنعتی و اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و رفع موانع تولید است. بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی واحدها با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع قابل حل است.

حسین رسالتی فعال صنعتی نیز گفت: پیش از تولید داخلی، ۱۰۰ درصد محصول از خارج از کشور وارد می‌شد، اما امروز با تلاش تیم تولید، بخش مهمی از نیاز استراتژیک و بهداشتی کشور در داخل تأمین می‌شود و تولید این محصول در سه گروه کاری و به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود.

وی افزود: پرسنل ما به‌عنوان اعضای خانواده تلقی می‌شوند و با توجه ویژه به معیشت و رفاه کارکنان، محیط کاری اخلاق محور و حمایتی فراهم کرده‌ایم.

رسالتی همچنین تاکید کرد: هدف ما علاوه بر تأمین نیازهای بهداشتی کشور، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی منطقه است.

وی گفت: این واحد صنعتی به‌عنوان یکی از فعال‌ترین شرکت‌های شهرک صنعتی، نمونه‌ای از تلاش برای خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و بهداشتی به شمار می‌آید.

