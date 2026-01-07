احتمال اصلاح قیمت دلار بالا رفت

به گزارش خبرنگار بازار ارز تجاری کشور امروز شاهد شکسته شدن رکوردی تازه در حجم معاملات بود. بر اساس آمار رسمی، جمع معاملات انجام شده در این بازار در روز جاری به رقم قابل توجه ۲۹۸ میلیون دلار رسید و بار دیگر جایگاه این بازار را به عنوان محور اصلی مبادلات ارزی کشور تثبیت کرد.

با توجه به فروش ۲۷۵ میلیون دلاری انواع ارز در روز گذشته، این رشدِ چشمگیر در حجم معاملات، و عبور از ارز ۰.۵ میلیارد دلاری (۵۷۳ میلیون دلار) معاملات ارزی حاصل مشارکت فعال صادرکنندگان عمده و استقبال گسترده از سازوکارهای جدید معاملاتی است که طی ماه‌های اخیر با هدف افزایش شفافیت، تسهیل مبادلات و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به اجرا درآمده است.

این موضوع می‌تواند سیگنالی برای افت احتمالی قیمت دلار در بازار غیررسمی باشد.

کارشناسان معتقدند ثبت این رکورد نه تنها نشان‌دهنده پویایی و عمق بیشتر بازار ارز تجاری است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ثبات بیشتر در سیاست‌های ارزی و حمایت از جریان صادرات کشور باشد.