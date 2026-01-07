  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

احتمال اصلاح قیمت دلار بالا رفت

روز جاری با توجه به فروش ۲۹۸ میلیون دلاری انواع ارز در بازار ارز تجاری و عبور مجموع معاملات ارزی در ۲ روز گذشته از مرز ۰.۵ میلیارد دلار، احتمال اصلاح قیمتی دلار بالا رفته است.

به گزارش خبرنگار بازار ارز تجاری کشور امروز شاهد شکسته شدن رکوردی تازه در حجم معاملات بود. بر اساس آمار رسمی، جمع معاملات انجام شده در این بازار در روز جاری به رقم قابل توجه ۲۹۸ میلیون دلار رسید و بار دیگر جایگاه این بازار را به عنوان محور اصلی مبادلات ارزی کشور تثبیت کرد.

با توجه به فروش ۲۷۵ میلیون دلاری انواع ارز در روز گذشته، این رشدِ چشمگیر در حجم معاملات، و عبور از ارز ۰.۵ میلیارد دلاری (۵۷۳ میلیون دلار) معاملات ارزی حاصل مشارکت فعال صادرکنندگان عمده و استقبال گسترده از سازوکارهای جدید معاملاتی است که طی ماه‌های اخیر با هدف افزایش شفافیت، تسهیل مبادلات و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به اجرا درآمده است.

این موضوع می‌تواند سیگنالی برای افت احتمالی قیمت دلار در بازار غیررسمی باشد.

کارشناسان معتقدند ثبت این رکورد نه تنها نشان‌دهنده پویایی و عمق بیشتر بازار ارز تجاری است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ثبات بیشتر در سیاست‌های ارزی و حمایت از جریان صادرات کشور باشد.

کد خبر 6717034
علی فروزانفر

    • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      11 4
      پاسخ
      خرید و فروش‌و اعلام قسمت غیررسمی باید حکم اعدام داشته باشد
    • عباس IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 1
      پاسخ
      یعنی دیگه بازار آرام میشه دیگه التهاب ارزی باقی نمی مونه قیمت ها میاد پایین و کاسیان به کار روز مره میپردازن یا اینکه فقط با خبر درمانی میخواهید دو روز به بازار شوک قیمت بدید که بازار متوقف بشه از رشد و دوباره ادامه راه صعودی؟
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      2 1
      پاسخ
      این دلار لعنتی چرا آرام نمی گیرد؟

